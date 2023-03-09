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Против рехаба разморозили дело

Задержаны руководители саратовского реабилитационного центра для алко- и наркозависимых

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о гибели постояльца реабилитационного центра в Саратове. В минувшие выходные были задержаны руководитель центра «Новая жизнь» Дмитрий Кречин и администратор учреждения Антон Мельник. Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, руководитель реабилитационного центра предоставлял услуги помощи наркозависимым в частном доме. В конце февраля он и другие пациенты рехаба, по данным следствия, связали 25летнего мужчину и оставили его на улице, в результате чего последний ­скончался.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о гибели постояльца реабилитационного центра «Новая жизнь» в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. Также глава Следственного комитета дал указание руководителю следственного управления СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Директора реабилитационного центра «Новая жизнь» 34-летнего Дмитрия Кречина и 30-летнего администратора рехаба Антона Мельника задержали в минувшие выходные, сообщили в СУ СКР по Саратовской области. Вчера суд принял решение о заключении под домашний арест господина Кречина, а Антону Мельнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом.

По данным следствия, Дмитрий Кречин предоставлял платные услуги по лечению от алкогольной и наркотической зависимости в частном доме. Заниматься лечением ему помогал Антон Мельник.

26 февраля руководители реабилитационного центра вместе с пациентами завернули в ковер 25летнего мужчину, обмотали его скотчем и оставили на веранде дома на несколько часов. В результате тот скончался от переохлаждения.

В Следственном комитете уточнили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). С подозреваемыми проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала Shot, погибший — саратовец Руслан Мансуров, находившийся в рехабе уже несколько месяцев.

По данным kartoteka.ru, Дмитрий Кречин работал как индивидуальный предприниматель, среди разрешенных видов деятельности которого — «деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым». Наркологическая клиника «Новая жизнь» находится в частном доме в Кировском районе Саратова на Мельничной улице.

Дело руководителей «Новой жизни» — не первое подобное дело в регионе. В ноябре 2018 года управление ФСБ по Саратовской области провело спецоперацию в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых — «Начало» и ­«Решение».

Тогда Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы двух и более лиц по предварительному сговору»).

Следователи рассказали, что в ходе реабилитации к пациентам применялись методы воздействия, в том числе унижающие их человеческое достоинство.

За провинности зависимых лишали пищи, сна и медикаментов. За нарушение правил режима пациентов заставляли в течение дня носить на шее тяжести, связывали руки, запрещали садиться или ложиться. Стоимость пребывания в центре составляла 60–70 тыс. руб. в месяц. Средняя продолжительность курса — полгода.

В феврале 2019 года руководители реабилитационного центра «Решение» Алексей Глебов и Алексей Провоторов попытались дать взятку в сумме 450 тыс. руб. сотруднику ФСБ за прекращение уголовного дела о незаконном лишении свободы, за что были осуждены на год колонии строгого режима каждый. О результатах расследований дела по ст. 127 УК РФ правоохранительные органы не сообщали, в картотеках саратовских судов соответствующих дел нет.

По информации министерства здравоохранения Саратовской области, в регионе работают всего девять государственных учреждений, занимающихся реабилитацией алко- и наркозависимых. Данных о том, сколько действует негосударственных рехабов, в ведомстве нет.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Старцев считает, что подобные насильственные методы не имеют никакого отношения к медицине. «Это криминал в чистом виде, и подобные методы не должны применяться. Но проблема подобных центров в том, что находящиеся там люди не желают лечиться. Для зависимого человека „нормальное“ поведение сделать все, чтобы продолжить употреблять вещества, поэтому в значительной степени в реабилитационные центры людей помещают принудительно. Если элементы принуждения не выходят за рамки допустимого, то, как правило, общество их принимает. С другой стороны, это принуждение очень трудно контролировать, в результате чего могут происходить подобные события»,— отмечает господин Старцев.

Сергей Петунин

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