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Экс-министр спорта стал полноценным директором колледжа

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях лишился приставки «и.о.» директора колледжа профессионального образования Пермского государственного национального исследовательского университета. Соответствующее изменение отражено на сайте образовательного учреждения. В ПГНИУ уточнили, что кадровое решение принято в конце января. «Обеспечить текущую деятельность и эффективную работу профессорско-преподавательского состава колледжа — моя основная задача. 25 марта мы проводим день открытых дверей»,— пояснил «Ъ-Прикамье» господин Лях.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Экс-министр возглавил колледж в конце ноября 2022 года. Сообщалось, что он будет исполнять обязанности директора на период болезни бывшего руководителя.

Павел Лях занимал должность главы министерства физической культуры и спорта с 2011 по 2016 год. До этого господин Лях возглавлял, в том числе, банк «Каури» и БК «Урал-Грейт». После работы в министерстве занимался проектом по развитию вендинговых автоматов в сети магазинов «Семья» до ее продажи «Ленте», был соведущим передачи на радиостанции «Эхо Перми».

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