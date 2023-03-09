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Мужу саратовского экс-министра смягчили приговор за коррупцию

Саратовский областной суд изменил решение по делу мужа бывшего министра-председателя комитета по информатизации области Ларисы Кузнецовой Олегу Козлову. Подробности сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, в период с 2013-го по 2017-й годы госпожа Кузнецова получила в качестве взяток более 13 млн руб. за беспрепятственную предпринимательскую деятельность в МФЦ. Супруг экс-министра выступал посредником при передаче денег.

Изначально господину Козлову дали 10 лет колонии общего режима и штраф, превышающий 35,2 млн руб, его супруге вынесли аналогичный приговор, но дали отсрочку от колонии до 14-летия ребенка.

В декабре 2022 года приговор обжаловали осужденные, их адвокаты и гособвинитель. Дело отправили на апелляцию.

Олегу Козлову сократили срок до семи лет и штраф до 32,3 млн руб.

Дарья Васенина

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