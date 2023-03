Непреступный синдикализм

Уильям Фостер — один из примерно 50 иностранцев, чей прах захоронен у Кремлевской стены. 100 лет назад Фостер был привлечен к суду по обвинению в «преступном синдикализме» — в связи с участием в тайной конференции коммунистов. Такое же обвинение было выдвинуто против других участников мероприятия. Уильям Фостер предстал перед судом первым. Процесс закончился совсем не так, как хотелось властям.

К 90-летию со дня рождения Уильяма Фостера в СССР была выпущена почтовая марка с его портретом

Тайная партконференция стала явной

100 лет назад на берегу озера Мичиган рядом с городком Бриджмен находился летний курорт, владельца которого звали Карл Вольфскил. Песчаные дюны, сосны — прекрасное место для того, чтобы делать что-то, не привлекая к себе внимания. В 1920 году на этом курорте прошла первая подпольная конференция американских коммунистов.

Коммунистическая партия США (КП США, The Communist Party of the United States of America, CPUSA) возникла в результате раскола в Социалистической партии Америки в 1919 году. Впоследствии она сама пережила несколько расколов и объединений.

Созданный в советской стране Коммунистический интернационал (Коминтерн) объединял коммунистические партии различных стран. Коминтерн был решительно против параллельного существования в США двух компартий.

На август 1922 года была назначена конференция, на которой по распоряжению из Москвы должно было произойти объединение двух Коммунистических партий США.

Конференция начала работу 17 августа 1922 года на уже знакомом коммунистам курорте Вольфскила. В историю компартии США она вошла как «Объединительная конференция» или «Конференция в Бриджмене».

Все пять коттеджей на курорте были выкуплены коммунистами, а пленарные заседания проходили на воздухе среди дюн. Владелец курорта считал, что его гости — члены общества любителей пения.

Задержанные в ходе облавы на подпольную коммунистическую конференцию в Бриджмене, штат Мичиган. Стоят (слева направо): Томас О`Флаэрти, Чарльз Эриксон, Кирилл Ламбкин, Уильям Данн, Джон Михелич, Алекс Бейл, Уильям Рейнольдс, агент-провокатор Фрэнсис Морроу. Сидят (слева направо): Норман Таллентайр, Калеб Харрисон, Юджин Бехтольд, Сет Нордлинг, Чарльз Рутенберг, Чарльз Крамбейн, Макс Лернер, Т. Р. Салливан, Элмер Макмиллен

Кроме объединения двух партий на конференции обсуждались и другие вопросы — отношение к неграм (до введения в обиход слова «афроамериканец» было еще очень далеко), предотвращение возможной агрессии против советской России, создание собственного комсомола, возможности легальной работы, борьба с уклонами и т. д..

Точных сведений о числе участников нет, предположительно их было 70–75 человек. Руководители общенационального уровня, представители окружных организаций, редакторы коммунистических изданий. Присутствовали и три представителя Коминтерна — Генрик Валецкий, Джон Пеппер и Борис Рейнштейн. Валецкий обратился к собравшимся со вступительным словом. Он говорил по-немецки, один из делегатов переводил его слова на английский. В числе выступающих был секретарь Лиги профсоюзной пропаганды (Trade Union Educational League, TUEL) Уильям Фостер. На конференции был избран новый состав Центрального исполнительного комитета партии, в который вошли, в частности, Чарльз Рутенберг (партийный псевдоним Деймон), Джей Лавстон (Уит) и Бенджамин Гитлоу (Лоу).

Участники конференции должны были соблюдать ряд обязательных правил: не выходить за пределы курорта без разрешения, при наличии разрешения отмечать время ухода и сообщать о возвращении; не общаться с посторонними; не посылать никаких писем или записок; не держать в багаже или комнате литературу или документы, которые могут быть использованы для обвинения в нарушении закона; не выбрасывать записи и заметки, а передавать ненужные организаторам для уничтожения; купаться в озере только до завтрака или после ужина.

Все эти меры предосторожности не помогли. Власти знали о подпольной конференции коммунистов, так как один из ее участников был агентом-провокатором.

20 августа, на четвертый день работы конференции, на территории курорта появились двое мужчин — агенты Министерства юстиции Джейкоб Сполански и Эдвард Шанахан. Они спросили у хозяина, есть ли свободные номера. Получив отрицательный ответ, попросили попить водички из водоразборной колонки.

Хотя двое незнакомцев были в штатском, коммунисты почувствовали опасность. Было решено досрочно завершить конференцию. Первым территорию курорта покинул Уильям Фостер. Он вызвал такси и вместе с представителями Коминтерна, Розой Пастор Стокс, Эллой Ривз Блур и Ребеккой Сахаров, уехал на нем в Чикаго.

Одним из участников подпольной конференции был Роберт Майнор, карикатурист, чьи работы печатались в профсоюзной, социалистической, коммунистической прессе

После этого организаторы определили порядок отъезда. Первыми курорт покидали иностранцы и те, у кого не было статуса гражданина США. Следующими — те, против кого были выдвинуты уголовные обвинения. Потом все остальные.

Когда утром 22 августа на курорте появились шериф (и внук основателя городка) Джордж Бриджмен, 20 его помощников и 4 федеральных агента, там оставалось всего 17 коммунистов. Правоохранители их арестовали, обнаружили место, в котором сжигали бумагу, и нашли два закопанных в песок бочонка из-под сахара, в которых находились документы со сведениями о всех участниках конференции.

Арестованных доставили в город Сент-Джозеф, в Бриджмене тюрьмы не было.

Уильям Фостер был арестован в четыре часа утра следующего дня в Чикаго. Вскоре были арестованы еще два участника конференции. В конце 1922 и начале 1923 года — еще четверо.

Всего были выписаны ордера на арест более чем 60 человек. Двое арестованных были депортированы.

Участников конференции обвинили в преступном синдикализме.

Согласно закону штата Мичиган, преступный синдикализм определяется как «доктрина, которая одобряет преступления, саботаж, насилие и другие незаконные террористические методы в целях достижения реформ в индустриальной или политической сфере». Тем, кто был признан виновным, грозило тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до $5 тыс.

Власти решили судить коммунистов по отдельности, начав с Уильяма Фостера. Возможно, потому что его имя было хорошо известно.

Потомственный бунтарь и на все руки мастер

В молодости Уильям Фостер сменил множество профессий

Тяга к бунту и борьбе за свои права, наверное, передалась Уильяму Фостеру по наследству. Его отец Джеймс Фостер был борцом за независимость Ирландии, бежавшим в Соединенные Штаты после поражения восстания 1867 года. Джеймс Фостер работал конюхом, злоупотреблял алкоголем. Выпив, имел привычку драться с полицейскими, многие из которых были его земляками, за что часто попадал в участок. Джеймс женился на уроженке Англии ткачихе Элизабет Маклахлин. Она родила ему 23 детей, 9 из которых дожили до совершеннолетия. Одним из доживших был Уильям Е. Фостер (исходное второе имя забылось, так как Фостер изменил его на Зебулон).

Уильям родился в 1881 году в городе Тонтон, штат Массачусетс. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Филадельфию. В десятилетнем возрасте он бросил школу и начал работать — три года учеником красильщика, затем рабочим на фабрике по производству свинцовых белил.

Уильям был членом уличной банды «Бульдоги», о которой у него остались не лучшие воспоминания. По словам Фостера, в банде было много преступников, дегенератов, алкоголиков, отбросов общества, сторонников «коррумпированной Республиканской партии» (здесь и далее цитаты Фостера, если не указано иное, приводятся по книге Иосифа Григорьева «Фостер», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» в 1975 году). Наряду с национальными, расовыми и религиозными предрассудками в среде «Бульдогов» царил и «настоящий пролетарский дух».

Под впечатлением от забастовки трамвайщиков в 1895 году, сопровождавшейся массовыми беспорядками и стычками с полицией, Уильям решил стать участником профсоюзного движения.

Он перепробовал много профессий, сменил множество мест работы. Заводы по выпуску сельскохозяйственных удобрений в Пенсильвании и Флориде, лесопилка и строительство железной дороги во Флориде, стройка, железная дорога, заготовка леса, доки, ферма в Орегоне, нью-йоркский трамвай. Бродяжничал, перемещаясь по стране в товарных вагонах. «Несколько раз меня арестовывали, дважды я чуть не замерз, раз двадцать чуть не погиб под колесами поезда»,— позднее вспоминал он.

Фостер успел побывать и моряком торгового флота. Вот еще одно его воспоминание: «Я полтора раза объехал земной шар, дважды обошел мыс Горн и один раз мыс Доброй Надежды. Мое путешествие продолжалось около трех лет и было оно длиною в пятьдесят тысяч миль». В Чили был арестован, когда от лица всей команды добивался честной выплаты жалованья.

Докоммунистический период

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фостер был одним из главных организаторов забастовки сталелитейщиков 1919-1920 года

Фото: Getty Images Фостер был одним из главных организаторов забастовки сталелитейщиков 1919-1920 года

Фото: Getty Images

В 1901 году, работая вагоновожатым в Нью-Йорке, Фостер вступил в Социалистическую партию Америки. Он читал Маркса, Энгельса, Плеханова, Каутского, распространял партийную газету «Призыв к разуму», интересовался событиями революции 1905 года в России, осваивал мастерство уличного оратора. В 1909-м, будучи корреспондентом социалистической «Газеты трудового люда», был арестован во время митинга в городе Спокан, штат Вашингтон. Суд приговорил его к 30 дням исправительных работ, штрафу $100 (около $3300 на доллары 2023 года) и оплате судебных издержек. Фостер работать отказался, поэтому провел за решеткой не один месяц, а два. В тюрьме он вступил в организацию «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ; Industrial Workers of the World, IWW).

В ИРМ Фостер быстро выдвинулся на ведущие роли. В 1910–1911 годах он совершил большое турне по Европе. Представлял организацию на профсоюзных конференциях в Тулузе, Дрездене и Будапеште, встречался с видными деятелями профсоюзного и социалистического движения. В Европе Фостер увлекся революционным синдикализмом. Особенно понравился ему опыт синдикалистов Франции, где действовала самая массовая в Европе профсоюзная организация — «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ).

«Ее боевая деятельность, проповедь саботажа, всеобщей стачки и обещание общества, руководимого профсоюзами, казались мне последним словом в революционной политике»,— писал впоследствии Фостер.

По возвращении в США он выдвинул идею сотрудничества ИРМ с уже существующими профсоюзами, входящими в Американскую федерацию труда (АФТ; American Federation of Labor, AFL). Однако ему не удалось найти достаточное количество сторонников. В 1912 году Фостер создал собственную организацию «Синдикалистскую лигу Северной Америки» (Syndicalist League of North America, SNLA). Привлечь широкие массы к членству в лиге не получилось, и в 1914-м SNLA прекратила существование. На следующий год Фостер создал новую организацию — «Интернациональную лигу профсоюзной пропаганды» (International Trade Union Educational League). Она мало отличалась от предыдущей лиги идеологически и тоже просуществовала недолго, до 1917 года.

Гораздо более успешным оказалось создание в июле 1917 года Совета рабочих мясохладобоен (Stockyards Labor Council, SLC), в котором Фостер занял пост секретаря. Под угрозой всеобщей забастовки работников мясоконсервной промышленности SLC сумел добиться улучшения условий труда — восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты на 10–25%, бесплатного предоставления спецодежды. В 1919 году активисты SLC были уволены с работы, сам совет прекратил существование в 1922-м.

Фостер был одним из главных организаторов забастовки рабочих сталелитейной промышленности, длившейся с сентября 1919 года по январь 1920 года. Добиться выполнения своих требований бастующим не удалось. В своей работе «Великая забастовка сталелитейщиков и ее уроки» Фостер объяснял причины поражения. В их числе была финансовая — профсоюзы не имели возможности выплачивать бастующим пособие, компенсирующее потерю зарплаты. Для этого требовалась неподъемная сумма — как минимум $2 млн в неделю ($34,6 млн на доллары 2023 года).

В 1920 году Фостер учредил очередную структуру — «Лигу профсоюзной пропаганды» (Trade Union Educational League, TUEL).

Фостер был знаком с некоторыми руководителями компартии США. По приглашению одного из них, Эрла Браудера, он поехал в советскую Россию на первый, учредительный конгресс Красного интернационала профсоюзов (Профинтерна), состоявшийся в июле 1921 года в Москве. Фостер прибыл в Москву в мае и успел побывать на проходившем в июне III конгрессе Коммунистического интернационала (Коминтерна).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время заседаний III конгресса Коминтерна художник Исаак Бродский (крайний справа) рисовал портрет Владимира Ленина (второй справа). Уильям Фостер присутствовал на заседаниях конгресса

Фото: Карл Булла / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Во время заседаний III конгресса Коминтерна художник Исаак Бродский (крайний справа) рисовал портрет Владимира Ленина (второй справа). Уильям Фостер присутствовал на заседаниях конгресса

Фото: Карл Булла / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Соединенные Штаты Фостер вернулся представителем Профинтерна, по приезде вступил в Коммунистическую партию США, в конце 1921 года издал книгу «Русская революция» — об увиденном в стране Советов. Он активно работал в обществе друзей советской России (The Friends of Soviet Russia, FSR), собирал деньги для помощи голодающим Поволжья. TUEL стала получать субсидии от Коминтерна через КП США (в 1922 году — $5 тыс.) и выпускать ежемесячный журнал The Labor Herald («Вестник труда»).

TUEL поддержала начавшуюся 1 июля 1922 года Великую железнодорожную забастовку (через два месяца она закончилась поражением бастующих). 6 августа Фостер, приехавший в Денвер, штат Колорадо, для выступления на митинге в поддержку бастующих, был арестован. Агентство новостей Federated Press, снабжавшее информацией радикальные и профсоюзные СМИ, назвало этот арест «беззаконным похищением человека».

Фотогалерея Американская охота на ведьм Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маккартизм получил свое название от фамилии Джозефа Маккарти (на фото), который был сенатором США от штата Висконсин в 1947-1957 годах и выступал в качестве главного борца с «красной угрозой» Фото: AP / Herbert K. White После Второй Мировой войны США опасались того, что коммунизм может получить мировое господство, так как часть европейских государств уже находилась под влиянием идеологии. Опасаясь распространения этих взглядов, в 1947 году 33-й президент США Гарри Трумэн приказал провести проверку всех государственных служащих

На фото: суд над шпионкой Элизабет Бентли, который положил начало начало «охоте на коммунистов» в США Фото: AP 9 февраля 1950 года сенатор Джозеф Маккарти (на фото) начал борьбу против коммунизма, выступив с речью, в которой причислил более 200 сотрудников Госдепартамента к Компартии. Спустя некоторое время этот список пополнили уже 3 тыс. американских чиновников Фото: AP / Herbert K. White В течение несколько лет маккартизм распространился на все сферы жизни американского общества. Только за первые месяцы были уволены около 800 человек, еще 600 ушли в отставку сами, не дожидаясь никаких решений. Помимо государственных служащих, «чистке» подверглись и многие знаменитые прогрессивные деятели, значительная часть которых также была уволена, осуждена или занесена в «черные списки»

На фото: члены «голливудской десятки», обвиненные в антиамериканской деятельности Фото: AP Один из вышеописанных случаев: в 1953 году американская корпорация General Electric объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов Фото: Library of Virginia В те годы на скамье подсудимых побывало около 140 коммунистов, десятки деятелей профсоюза, многие ученые, такие как Роберт Оппенгеймер (на фото), Уильям Дюбуа, режиссеры, актеры и другие представители Голливуда и культурной элиты страны — «голливудская десятка» Фото: AP / Eddie Adams Согласно «Акту 1954 года о контроле над коммунистами», Коммунистическая партия была объявлена незаконной и лишена всех прав и привилегий, которые были у остальных партий. Кроме того, коммунистам было запрещено получать заграничный паспорт

На фото: голливудские сценаристы Далтон Трамбо (слева) и Джон Говард Лоусон перед дачей показаний Фото: AP В Конгрессе и в правительстве США в период возвышения Маккарти предпочитали с ним не спорить. Даже будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр (на фото), выступая в 1952 году, говорил о своей общности интересов с сенатором Фото: AP Позже Маккарти (на фото) стал главой сенатской подкомиссии по расследованиям. Совместно с Комитетом по антиамериканской деятельности представителей Конгресса США и ФБР, а также имея поддержку вице‑президента Ричарда Никсона, он занимался проверкой личного состава правительственных учреждений и многочисленных свидетельств о предполагаемых связях чиновников с коммунистами Фото: AP Сенатор Маккарти выступал за усиление холодной войны, принятие антидемократического и антирабочего законодательства, разжигание военной и антикоммунистической истерии. В 1954 году, когда слушания в Конгрессе стали транслироваться по общенациональному телевидению, стало очевидно, что деятельность Маккарти дискредитирует высшие государственные органы США

Вскоре после того, как Фостер под своим именем поселился в отеле Oxford, три вооруженных рейнджера штата Колорадо в штатском пришли к нему в номер и потребовали следовать за ними. На улице его посадили в автомобиль и отвезли в город Брайтон, примерно в 35 км от Денвера. Там его оставили на ночь в тюрьме, не разрешив связаться с друзьями или адвокатом. Ордера на арест у стражей порядка не было. Полиция Колорадо конфисковала часть багажа Фостера, в том числе рукопись книги, над которой он работал. На следующий день его отвезли в штат Вайоминг, где передали местному шерифу. В Вайоминге его сфотографировали, взвесили и сделали бертильонаж (так называлась система измерения антропометрических данных, которой правоохранительные органы пользовались до того, как в практику была введена идентификация преступников по отпечаткам пальцев). В тот же день его посадили на поезд, идущий в штат Небраска .

Десять дней спустя Фостер был на курорте Вольфскила в Бриджмене. Еще шесть дней спустя — в тюрьме города Сент-Джозеф, куда его доставили после ареста в Чикаго. Он вышел на свободу под залог, чтобы впоследствии там же, в Сент-Джозефе, предстать перед судом.

Раскол в коллегии присяжных

Присяжные, участвовавшие в судебном процессе над Уильямом Фостером. Стоят (слева направо): Дуайт Бэбкок, Клемент Ритцлер (*), Теодор Кацбах (*), Минерва Олсон (*), Рассел Дарм (*), А. М. Бердси (*), Теодор Драйер. Сидят (слева направо): Пэтси Хили (*), А. Дж. Джексон, Келвин Бахман, Вивиан Инголлз, Артур Баркер. Значком «*» отмечены те, кто голосовал за оправдание

Накануне суда над Фостером число заподозренных в преступном синдикализме увеличилось. 10 марта в суд города Сент-Джозеф пришли десять участников конференции в Бриджмене. Они заявили, что с ведома Коммунистической партии сдаются правосудию — не потому, что верят в капиталистический суд, а потому, что верят в поддержку рабочего класса.

Все десять были задержаны, но после внесения залога в $1 тыс. с каждого выпущены на свободу до суда.

$1 тыс. в 1923 году — крупная сумма, покупательная способность доллара тогда была в 18 раз выше, чем сейчас. Однако под залог были выпущены на свободу не только эти десять, но и большинство арестованных ранее коммунистов. Всем им оказал финансовую поддержку специально созданный фонд.

Рабочие, профсоюзные, коммунистические организации собрали более $100 тыс. для помощи привлеченным к судебной ответственности участникам коммунистической конференции. Деньги пошли на выплату залогов и оплату работы адвокатов. Команду адвокатов, защищавших Уильяма Фостера, возглавил специалист по трудовому праву Фрэнк Патрик Уолш.

Фрэнк Уолш руководил стороной защиты на суде над Фостером

В ходе отбора присяжных, которые должны были решать вопрос о виновности или невиновности Фостера, кандидатам задавали следующий вопрос: «Вы понимаете, что Декларация независимости не является частью законодательства страны? Понимаете ли вы также… что фундаментальное право американского народа на революцию… выраженное в Декларации независимости не является частью законодательства?.. Считаете ли вы, что закон о борьбе с преступным синдикализмом — хороший закон и он должен применяться?». Отбор проходили только те, кто на эти вопросы отвечал «да».

В итоге в состав коллегии присяжных вошли: не состоящий в профсоюзе стрелочник, продавец продуктового магазина, девять фермеров и жена директора компании Сompound Door.

Суд начался 12 марта 1923 года.

Изначально против Фостера и его товарищей по партии были выдвинуты обвинения в нарушении закона о преступном синдикализме по четырем пунктам. Но во время самого процесса над Фостером судья Уайт снял обвинения по трем пунктам, оставив только один пункт — участие в собрании организации, созданной с целью пропаганды синдикализма. По утверждению Фостера, «никогда и нигде больше не предпринимались серьезные попытки отправить в тюрьму мужчин и женщин, пришедших на собрание организации, обвиняемой в обучении нелегальным доктринам».

Главным свидетелем обвинения был агент-провокатор Фрэнсис Морроу. Участникам конференции он был известен под псевдонимом Эшворт.

Адвокат Уолш неоднократно ловил Морроу на лжи, показав тем самым, что как свидетель тот не заслуживает доверия.

В качестве свидетелей защиты выступал сам Фостер и генеральный секретарь Коммунистической партии США Чарльз Рутенберг. Рассказ Рутенберга о принципах коммунизма, по мнению Фостера, так повлиял на присяжных, что судья предпринял попытку исключить Рутенберга из списка свидетелей, ссылаясь на то, что против него тоже выдвинуты обвинения в преступном синдикализме. Адвокат Уолш доказал, что судья может не допустить дачи Рутенбергом показаний, но не имеет права отстранять его от процесса лишь потому, что его слова кому-то не нравятся.

Обвинение пыталось доказать преступность коммунистической пропаганды. Защита настаивала на том, что Конституция защищает свободу слова и собраний.

Прокурор пугал присяжных большевистской революцией и тем, что в случае прихода к власти коммунистов будет отменено право частной собственности. Адвокат объяснял присяжным, большинство из которых были фермерами, что при диктатуре пролетариата те, кто трудится на земле, будут иметь те же права, что и пролетарии, а право частной собственности не является абсолютным и при капитализме.

Судебный процесс длился около трех недель. Присяжным потребовался 31 час на то, чтобы вынести вердикт. Они голосовали 36 раз, но результат всегда был одним и тем же. Шестеро за осуждение, шестеро за оправдание.

За оправдание голосовали продавец продуктового магазина, жена директора компании и четверо фермеров. Поскольку голоса присяжных разделились, с Фостера были сняты обвинения.

Чарльз Рутенберг назвал вердикт присяжных «триумфом коммунизма в Соединенных Штатах». Сам он стал следующим после Фостера участником конференции, привлеченным к суду по обвинению в преступном синдикализме. В 1924 году он был осужден на десять лет лишения свободы. Рутенберг потребовал пересмотра решения на основании допущенной судом ошибки, вызванной расплывчатым определением слова «насилие» в законодательстве штата Мичиган. В 1925 году апелляционный суд подтвердил приговор. Но в исполнение он приведен не был: в Министерстве юстиции сменилось руководство, рассмотрение дела Рутенберга было приостановлено, а в 1927 году он скончался.

Другие обвиняемые в течение десяти лет пытались добиться или быстрого рассмотрения своих дел в суде, или снятия обвинений. В 1933 году судебные процессы в отношении участников конференции 1922 года были прекращены.

Судьбы делегатов

Генсек Компартии США Чарльз Эмиль Рутенберг был единственным осужденным по делу о «преступном синдикализме»

Многие из участников злополучной конференции в Бриджмене впоследствии стали видными коммунистами (или антикоммунистами).

Вплоть до 1944 года Компартию США возглавляли только те, кто был на конференции,— Чарльз Рутенберг (1919–1927), Джей Лавстон (1927–1929), Уильям Фостер (1929–1934), Эрл Браудер (1934–1944).

Фостер мог возглавить Компартию и раньше. Он вел фракционную борьбу с Рутенбергом, но был вынужден ему подчиниться в 1925 году по приказу из Москвы. В 1927-м Рутенберг скончался от послеоперационного перитонита. Его прах был перевезен в Москву и захоронен у Кремлевской стены.

В 1928 году Сталин начал борьбу с так называемым правым уклоном (правой оппозицией, наиболее известным представителем которой был Николай Бухарин). Сторонников Бухарина вычищали не только из ВКП (б), но под влиянием Коминтерна также из компартий других стран.

Джей Лавстон (на фото в центре) сделал неправильную ставку на покровителя в Кремле, выбрав Николая Бухарина. После разгрома Сталиным группы «правого уклониста» Бухарина в 1929 году Лавстону пришлось покинуть ряды КП США

В 1929-м к руководству КП США пришел сторонник Сталина Уильям Фостер, а сторонникам Бухарина Бенджамину Гитлоу и Джею Лавстону пришлось покинуть партийные ряды.

Джей Лавстон организовал собственную партию, несколько раз менявшую название: Коммунистическая партия («Группа большинства»), Коммунистическая партия («Оппозиция»), Независимая коммунистическая рабочая лига, Независимая рабочая лига Америки. Членов этих организаций обычно называли просто лавстонитами. В 1941 году Лавстон распустил свою партию, а в 1944-м возглавил созданный АФТ Комитет свободных профсоюзов (Free Trade Union Committee), целью которого была борьба с влиянием коммунистов на профсоюзы. На этом посту Лавстон активно сотрудничал с ЦРУ. Скончался в 1990-м на 93-м году жизни.

Бенджамин Гитлоу в 1933 году покинул ряды лавстонитов, участвовал в создании двух новых политических партий, а в 1939-м публично отрекся от коммунистических убеждений и стал активным борцом с коммунистами.

Бывшие коммунисты Бенджамин Гитлоу (слева) и Йозеф Цак Корнфедер, ставшие антикоммунистами, 30 апреля 1950 года устроили в городе Мосини, штат Висконсин, шуточный «коммунистический переворот». Переворот возглавил «генсек Соединенных Советских Штатов Америки» Гитлоу. Была выпущена газета Red Star («Красная звезда»)

Избежавший в 1922 году ареста уроженец Российской империи Шахно Эпштейн в 1927-м вернулся в СССР. В США он был редактором издававшейся на идиш коммунистической газеты «Фрайхайт», в СССР также работал в еврейской печати. В 1942—1945 годах был ответственным секретарем Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и редактором издававшейся ЕАК газеты «Эйникайт». Скончался в 1945-м, до разгрома ЕАК.

Роуз Пастор Стокс была известна как «красная золушка». Иммигрантка, работавшая на фабрике сигар, а затем ставшая журналисткой, в 1905 году вышла замуж за человека, у которого брала интервью,— миллионера Джеймса Грэма Фелпса Стокса. Муж развелся с ней через два года после суда над Фостером. В 1929-м она вышла замуж повторно — за товарища по Компартии, который был ее на 17 лет младше. Скончалась в 1933 году в клинике в Германии, где проходила лечение от рака груди.

Роуз Пастор Стокс (на фото в центре) поддерживала не только коммунистические идеи. В 1917-1918 году она входила в состав комитета, добивавшегося оправдания Маргарет Сэнджер, привлеченной к суду за распространение контрацептивов

Йозеф Цак Корнфедер после ареста в Бриджмене провел за решеткой четыре месяца. В 1927–1929 годах жил в Москве, учился в Международной ленинской школе, проходил военную подготовку, женился на гражданке СССР, которая родила ему сына. В 1930–1931 годах по заданию Коминтерна работал в Колумбии и Венесуэле, был арестован, освобожден после вмешательства Госдепартамента США. В 1934-м вышел из рядов компартии. В 1935-м от побывавшего в СССР туриста он узнал, что его жена Ева, работавшая в колхозе в Крыму, пропала. Отправив письмо на московский адрес, он получил от жены письмо, по которому он понял, что та находится в заключении. Корнфедер безуспешно пытался добиться выезда жены и сына, родившегося на территории США, из СССР. Личная трагедия сделала Корнфедера ярым антикоммунистом и антисталинистом.

Эрл Браудер дважды (в 1936 и в 1940 году) выдвигался кандидатом в президенты от Коммунистической партии США, получив соответственно 0,17% и 0,1% голосов избирателей

Эрл Браудер (дед главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера) во время Второй мировой войны провел 14 месяцев в тюрьме за использование фальшивого паспорта (в тюрьме его регулярно посещал участвовавший в конференции 1922 года известный карикатурист Роберт Майнор). В ходе проводимого американскими спецслужбами проекта «Венона» было доказано сотрудничество Браудера с советской разведкой, что он многократно опровергал. С советской разведкой сотрудничали также его родственники. В 1944-м Браудер провел реформу возглавляемой им Коммунистической партии, изменив ее название на Коммунистическая политическая ассоциация (Communist Political Association), как более подходящее американской политической традиции. В ответ не без влияния Кремля компартии мира начали борьбу с «браудеризмом». Партия вернула старое название, а Эрл Браудер в 1946-м был исключен из ее рядов. Впоследствии он неоднократно пытался восстановить свое членство, даже ездил в Москву, чтобы просить о помощи министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, но безуспешно.

Из троих коминтерновцев, присутствовавших на конференции, лучше всего сложилась судьба у Бориса Рейнштейна. В 1922 году он вернулся в советскую Россию. С 1924 по 1938 год заведовал архивом Коминтерна. В 1936-м был исключен из партии за связи с троцкистами, но не только остался на свободе, но и добился восстановления в партии.

Рейнштейн умер своей смертью в 1947 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Максимилиан Хорвиц, более известный под партийным псевдонимом Генрик Валецкий, был расстрелян 20 сентября 1937 года. Йожеф Погань, работавший в США под псевдонимом Джон Пеппер, был расстрелян 8 февраля 1938 года.

Максимилиан Хорвиц, он же Генрик Валецкий, ускользнул от американских стражей порядка в 1922 году, но в 1937 году был уничтожен НКВД

Йожеф Погань (в СССР его фамилия для благозвучия неправильно транскрибировалась как Погани), он же Джон Пеппер, был одним из трех представителей Коминтерна на пресс-конференции в Бриджмене

Арестованный во время конференции в Бриджмене сотрудник «Амторга» (акционерного общества, призванного содействовать развитию советско-американской торговли) и иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) Кирилл Ламбкин был владельцем и президентом компании Four Continent Book Corporation. Она владела одноименным книжным магазином в Нью-Йорке, продававшим печатную продукцию из СССР. В 1948 году он продал 10 из 25 акций Аллану Маркову, ставшему новым главой компании.

Уильям Фостер после Второй мировой войны и победы над «браудеризмом» занял должность председателя компартии, один из трех высших партийных постов. В 1948 году он был в числе коммунистических лидеров, против которых было выдвинуто обвинение в подстрекательстве к мятежу, но Фостер не был привлечен к суду по состоянию здоровья. В 1957-м он вышел в отставку, но остался почетным председателем партии. Фостер скончался 1 сентября 1961 года. Он бы удостоен государственных похорон и захоронения в некрополе у Кремлевской стены.

Алексей Алексеев