В Екатеринбурге открылась выставка музея МХАТ о творчестве художницы-модельера Надежды Ламановой

Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой» открылся в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера). Экспозиция привезена в Екатеринбург из музея Московского художественного академического театра (МХАТ) и посвящена творчеству знаменитой русской художницы-модельера. Проект реализован при участии Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Надежда Ламанова родилась в 1861 году в потомственной дворянской семье. Из Нижнего Новгорода она перебралась в Москву, где после окончания школы кройки и шитья открыла собственную мастерскую. В конце 1890-х ателье Надежды Ламановой было одним из самых популярных в Москве, ей делали заказы члены царской семьи. В 1919 году модельера взяли под стражу за связь с императорской семьей, но по ходатайству Максима Горького освободили. В 1921 году Надежда Ламанова начала работать в Театре имени Вахтангова. Потом разработала коллекцию платьев в русском стиле, которую встретили овациями в 1925 году на выставке в Париже. Умерла Надежда Ламанова в 1941 году.

Выставка рассказывает историю становления художника Надежды Ламановой. На выставке представлены фото Надежды Ламановой, предметы быта Нижегородской области второй половины XIX века, где прошло детство и юность будущего модельера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Главными экспонатами выставки стали платья, которые являются реконструкцией коллекций художника-модельера разных лет. Посетители смогут увидеть инсталляцию мастерской Надежды Ламановой и фото оригинальных костюмов модельера.

«С появлением МХАТ роль художников по костюмам в театре возрастает. Художники становятся соавторами любой пьесы, они вместе с режиссером придумывают художественную концепцию, в том числе и костюмы. Сложность пошива театральных костюмов заключается в том, чтобы художник сумел воплотить задумку режиссера. Феноменальным представителем художественных задумок была Надежда Ламанова»,— подчеркнула директор музея МХАТ Софья Грачева.

Отдельным направлением творчества модельера было создание костюмов для кино. На выставке можно проследить историю работы Ламановой над нарядами актеров для фильмов «Александр Невский» и «Цирк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставочного проекта «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Открытие выставочного проекта «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Вся театральная Россия отмечает 125-летие открытия первого общедоступного театра, который основали Станиславский и Немирович-Данченко, а также 100-летие музея МХАТ. Я благодарю музей МХАТ за предоставленную возможность увидеть уникальные экспонаты — работы Надежды Ламановой, которая создала свои мир кутюрье, которому следуют сегодня театральные мастерские»,— рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на открытии выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставочный проект «Театр Надежды Ламановой»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Мы уже около года сотрудничаем с музеем МХАТа. Конечно, выставка поражает воображение. Личность Надежды Ламановой что-то удивительное, многогранный талант, который прошел через все эпохи из России дореволюционной в советскую Россию. Она шила для императорской семьи и для простых работниц, работала для театра и кинематографа», — подчеркнул генеральный директор Свердловского краеведческого музея Александр Емельянов.

Выставка будет доступна для посетителей с 10 марта по 12 июня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Елена Медведева