Компания «Мартин» раскрыла параметры завода по производству картофеля фри под Воронежем

Крупный поставщик снеков «Мартин» раскрыл параметры производства замороженного картофеля фри в Воронежской области — его мощность составит 30 тыс. т в год, а объем инвестиций — почти 1,5 млрд руб. собственных средств компании. Об этом рассказал гендиректор зарегистрированного в регионе под проект ООО «Домфри» Акоп Петросян на встрече с представителями правительства Воронежской области. По его словам, завод будет производить не только картофель фри, но и картофельные дольки, а также картофельные котлеты. Площадь необходимого участка — 5 га, глава департамента экономразвития Данил Кустов предлагает инвестору разместить объект в ОЭЗ «Центр». К производству продукции планируется приступить в 2025 году, а к 2028 году — достичь проектной мощности.

О проекте стало известно в сентябре 2022 года, когда структуры «Мартина» зарегистрировали в Воронежской области ООО «Домфри», основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. Среди активов «Мартина» — сельхозпредприятия в Краснодарском крае и Воронежской области, комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон» мощностью 12 тыс. т в год. В 2021 году выручка ООО «Мартин» составила 12,3 млрд руб. Основными владельцами группы считаются члены семьи Бабоян. Новый проект компания задумала реализовать на фоне ухода с отечественного рынка крупных иностранных игроков.

Мария Старикова