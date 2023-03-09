Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания «Мартин» раскрыла параметры завода по производству картофеля фри под Воронежем

Крупный поставщик снеков «Мартин» раскрыл параметры производства замороженного картофеля фри в Воронежской области — его мощность составит 30 тыс. т в год, а объем инвестиций — почти 1,5 млрд руб. собственных средств компании. Об этом рассказал гендиректор зарегистрированного в регионе под проект ООО «Домфри» Акоп Петросян на встрече с представителями правительства Воронежской области. По его словам, завод будет производить не только картофель фри, но и картофельные дольки, а также картофельные котлеты. Площадь необходимого участка — 5 га, глава департамента экономразвития Данил Кустов предлагает инвестору разместить объект в ОЭЗ «Центр». К производству продукции планируется приступить в 2025 году, а к 2028 году — достичь проектной мощности.

О проекте стало известно в сентябре 2022 года, когда структуры «Мартина» зарегистрировали в Воронежской области ООО «Домфри», основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. Среди активов «Мартина» — сельхозпредприятия в Краснодарском крае и Воронежской области, комплекс по производству грибов «Воронежский шампиньон» мощностью 12 тыс. т в год. В 2021 году выручка ООО «Мартин» составила 12,3 млрд руб. Основными владельцами группы считаются члены семьи Бабоян. Новый проект компания задумала реализовать на фоне ухода с отечественного рынка крупных иностранных игроков.

Мария Старикова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...