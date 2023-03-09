Через неделю в Воронеже могут начать эвакуировать автомобили с нечитаемыми номерами

Воронежский оперштаб по задачам региональных властей в СВО принял решение начать эвакуировать с улиц города припаркованные машины без номеров или с нечитаемыми номерами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал пресс-секретарь губернатора Воронежской области Артем Сокольников. Он пояснил, что мера может касаться автомобилей, стоящих на парковках общего пользования. Это, по словам господина Сокольникова, делается ради безопасности жителей региона, а не для пополнения казны.

«В течение недели планируется прописать регламент процедуры. Все полномочия у губернатора и оперштаба есть согласно октябрьскому указу президента»,— отметил пресс-секретарь губернатора.

С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования. В его рамках регионы получили полномочия проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, органах исполнительной власти и местного самоуправления, по территориальной и гражданской обороне, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей армии, других воинских формирований, органов и нужд населения. Руководители областей также могут усилить охрану общественного порядка и важных объектов, временно переселять жителей из опасных районов и ограничивать перемещения внутри регионов, въезд и выезд из них. Ранее этими возможностями в регионах Черноземья почти не пользовались.

Подробнее о введении в областях макрорегиона среднего уровня реагирования — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова