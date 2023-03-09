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В ДТП под Переславлем попал автобус с детской хоккейной командой

В Ярославской области на трассе «М8» случилась авария с участием четырех машин, три из которых стояли на светофоре. Грузовая фура врезалась в «Газель», «Шкоду» и автобус. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

ДТП зарегистрировано около 14.25 дня в Переславском районе. Грузовой автомобиль сначала совершил столкновение с «Газелью», потом по инерции досталось «Шкоде» и автобусу. По предварительной информации пострадавших нет.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, в автобусе ехала детская хоккейная команда из города Новомосковск с игроками 2008 года рождения. В салоне было 24 человека, они не пострадали. Проверку по данному факту ведут в областном управлении внутренних дел.

Андрей Иванов

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