В ДТП под Переславлем попал автобус с детской хоккейной командой

В Ярославской области на трассе «М8» случилась авария с участием четырех машин, три из которых стояли на светофоре. Грузовая фура врезалась в «Газель», «Шкоду» и автобус. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области Место происшествия

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

ДТП зарегистрировано около 14.25 дня в Переславском районе. Грузовой автомобиль сначала совершил столкновение с «Газелью», потом по инерции досталось «Шкоде» и автобусу. По предварительной информации пострадавших нет.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, в автобусе ехала детская хоккейная команда из города Новомосковск с игроками 2008 года рождения. В салоне было 24 человека, они не пострадали. Проверку по данному факту ведут в областном управлении внутренних дел.

Андрей Иванов