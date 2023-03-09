Краснодарца будут судить за развращение несовершеннолетней подруги своих детей

В Краснодаре в суд передали дело о сексуальном преступлении против девочки, совершенном 38-летним местным жителем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 16 декабря 2022 года мужчина вызвался проводить домой подругу своих детей, не достигшую 12-летнего возраста. Будучи в нетрезвом состоянии, злоумышленник завел девочку в район гаражей на проезде 1-м Артельном, где совершил преступление. Позднее мужчина довел ребенка до подъезда ее дома и вернулся к себе.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение преступления против половой неприкосновенности малолетней). На период следствия фигуранта заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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