Китай остается на связи

В Удмуртии покупатели смартфонов переключились на средний ценовой сегмент, об этом рассказали «Ъ-Удмуртия» участники рынка. Заметно увеличивается популярность китайских брендов. Самыми востребованными марками на площадке Авито стали Apple, Samsung и Xiaomi. Также на фоне проблем с логистикой в прошлом году значительно выросли цены. Эксперты считают, что потребители стали больше обращать внимания на прикладные функции телефонов, а не на престижность бренда. Ожидается, что теперь закупки будут ориентироваться на средний сегмент, а продажи дорогой техники останутся на стабильном уровне или снизятся. Также эксперты ожидают расширения услуг ремонта и продажи б/у смартфонов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продажи мобильных телефонов в Ижевске через Авито за 2022 год выросли на 17% по сравнению с 2021 годом, говорят в пресс-службе компании. Средняя стоимость покупки смартфона в столице Удмуртии составила 17,6 тыс. руб. Самыми популярными брендами стали Apple (55% от общего числа предложений), Samsung (15%) , Xiaomi (13%), Honor (5%) и Huawei (2%).

Эксперты Авито рассказали, что после официальной приостановки продаж Apple в России их площадка стала одной из основных для приобретения iPhone, как б/у, так и ввезенных через альтернативные каналы дистрибуции.

По сравнению с 2021 годом, продажи iPhone в Ижевске выросли почти на 28%, средняя цена составила 25,2 тыс. руб.

Продажи смартфонов Samsung в прошлом году увеличились на 7%, средний чек составил 11,5 тыс. руб. Мобильные телефоны Xiaomi в 2022 году покупали на 15% активнее по сравнению с 2021 годом. Средняя цена покупки обойдется в 9,8 тыс. руб.

Значительный рост продаж телефонов зафиксирован в марте 2022 года, после чего рынок начал стабилизироваться, говорит руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито Павел Комаров. Следующая фаза активного роста началась в июле и закончилась в конце года, причем наибольший скачок продаж пришелся на декабрь. «Важный тренд на платформе — увеличение доли новых устройств в общем числе продаж, за год она выросла на 130%. Глобальные предпочтения по брендам не изменились, в лидерах по-прежнему большая тройка: Apple, Samsung и Xiaomi. Интересно, что Xiaomi в 2022 году сократил свой разрыв с корейским конкурентом на два процентных пункта. Отдельные марки показали нетипичный рост, например, продажи Realme выросли в 2,5 раза. Другой китайский бренд OnePlus вырос на 90%. А вот интерес к Huawei и Meizu снизился на 21% и 25% за год соответственно»,— прокомментировал господин Комаров.

Аналитики Авито уверены, что спрос на смартфоны в 2023 году продолжит расти. В прошедшем году поведение покупателей изменилось, они стали чаще искать товары на новых каналах вместо привычных офлайн-магазинов и сфокусировались на платформах объявлений для покупки товаров по более низкой цене.

«Другой важный тренд 2022 года, который будет укрепляться в 2023: рынок перепродажи б/у устройств становится все более привлекательным. Об этом говорит появление новых крупных игроков, объявивших о запуске программ выкупа и продажи устройств “с пробегом”»,— поделились эксперты Авито.

Они ожидают, что снижения предложения на платформе не будет, поскольку продавцы находят новые каналы поставок, в том числе через параллельный импорт.

В пресс-службе МТС в Удмуртии также рассказали, что самыми популярными брендами в республике в прошлом году стали Xiaomi, Samsung, Realme, Apple и Tecno, при этом средняя стоимость смартфонов снизилась за год на 8% и составила 19 тыс. руб. Бюджетные модели меньше 10 тыс. руб. стали покупать реже почти на 30%, спрос на смартфоны дороже 50 тыс. руб. упал на 60%. «Можно сказать, что жители Удмуртии переключились на средний сегмент — большинство покупок гаджетов в 2022 году были в диапазоне от 15 до 35 тыс. руб. Вместо дорогих моделей покупатели выбирали более практичные решения с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти. Также стоит отметить, что покупатели стали чаще выбирать китайские смартфоны. Продажи гаджетов Samsung и Apple упали почти в два раза, а устройства от Xiaomi, Realme и Tecno стали покупать в 3-4 раза чаще»,— прокомментировали в компании. Они добавили, что сложностей в поставках нет, все идет в привычном режиме, ассортимент в магазинах не снизился.

Схожая ситуация наблюдается в региональном «МегаФоне». В пятерку лидеров по продажам вошли Xiaomi, Realme, Texet, Samsung и Tecno Mobile. В сравнении с годом ранее Samsung опустился со второго на четвертое место. Интерес к смартфонам Apple со стороны покупателей из Удмуртии снизился в два раза.

«По итогам прошлого года средняя цена снизилась на 26%. Пользователи стали чаще выбирать устройства в среднем ценовом диапазоне. Несмотря на все существующие ограничения за последний год мы не только восстановили модельный ряд смартфонов, но и обеспечили покупателей новинками»,— поделились в пресс-службе «МегаФона».

По поставкам iPhone бывают провалы и короткие дефициты, но в целом всегда можно найти новые пути импорта, говорит Леонид Попов, руководитель компании SGservice, специализирующейся на продаже и ремонте техники Apple. «Проблемы с поставками, скорее всего, были у официальных дилеров, в середине 2022 года Apple прекратила выпускать телефоны для России и им пришлось искать поставщиков iPhone, произведенных для других стран. У нас этот процесс уже отлажен. Поэтому сейчас мы продаем одни и те же iPhone, но у нас цена ниже, чем у официальных дилеров. Также у нас действует программа трейд-ин. Принятые по ней iPhone в ценовом сегменте 20-40 тыс. руб., и, как правило, расходятся в течении пары дней, что довольно быстро»,— добавил господин Попов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что после введенных санкций и ухода западных брендов из страны россияне стремились покупать флагманские дорогие модели известных мировых марок «впрок» — люди боялись возникновения дефицита и роста цен, а потому приобретали такие модели.

«Последующее увеличение продаж в среднем ценовом сегменте связано с тем, что потребители стали больше ориентироваться на главные прикладные функции телефонов, а не на престижность марки. Россияне не готовы переплачивать за бренд, главным фактором стала цена»,— прокомментировал господин Деев.

Основной трудностью для ритейла стал пересмотр логистики — завоз новой техники для пополнения складов осуществлялся уже не из Европы или США, а преимущественно из стран СНГ или Азии, говорит Артем Деев. «Технически это стало значительно сложнее, так как потребовались поиски новых поставщиков. Также выросли затраты, что привело к росту стоимости мобильной техники, планшетов, ноутбуков, запчастей»,— поделился эксперт. По его мнению, в текущем году подобных проблем уже не будет, поскольку большинству ритейлеров удалось пересмотреть логистику и отладить систему поставок. «Теперь закупки больше будут ориентироваться на средний и эконом-сегмент, а продажи дорогой техники будут находиться на стабильном уровне или сокращаться. Кроме того, —остро встанет вопрос с сервисным обслуживанием смартфонов — стоит ожидать расширение услуг ремонта, а также продаж техники, бывшей в употреблении, такие направления уже открывают крупные торговые сети и онлайн-ритейл»,— заключил господин Деев.

Татьяна Колегова

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