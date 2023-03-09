Общественная палата Волгоградской области возьмет на контроль реализацию мер поддержки для участников СВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с советом региональной общественной палаты. Обсудили меры поддержки для участников спецоперации. Подробности сообщили в пресс-службе областного кабмина.

Господин Бочаров предложил общественникам уделить внимание реализации мер поддержки для военнослужащих. Контроль предполагается осуществлять на местах.

Также губернатор поручил: усилить контроль за проведением выборов; проконтролировать реализацию национальных и приоритетных для региона проектов; участвовать в формировании и воплощении комплексной программы развития Волгограда на десятилетний период.

Дарья Васенина