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Общественная палата Волгоградской области возьмет на контроль реализацию мер поддержки для участников СВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с советом региональной общественной палаты. Обсудили меры поддержки для участников спецоперации. Подробности сообщили в пресс-службе областного кабмина.

Господин Бочаров предложил общественникам уделить внимание реализации мер поддержки для военнослужащих. Контроль предполагается осуществлять на местах.

Также губернатор поручил: усилить контроль за проведением выборов; проконтролировать реализацию национальных и приоритетных для региона проектов; участвовать в формировании и воплощении комплексной программы развития Волгограда на десятилетний период.

Дарья Васенина

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