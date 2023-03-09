В Крыму начали проверку по факту гибели пешехода при ДТП

В Крыму начали проверку по факту гибели пешехода в автомобильной аварии на трассе «Таврида — Джанкой — Симферополь». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что вечером 7 марта водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Джанкоя по направлению в Симферополь, сбил 52-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Полицейские устанавливают возможных свидетелей, а также выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Анастасия Донскова

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