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Эксперт «Неометрии» рассказала о трендах урбанизма на Российской строительной неделе

Тренды формирования стрит-ретейла и пешеходных зон, а также ретроспективу различных подходов к концепции 15-минутного города, которая лежит в основе принципов современного девелопмента, представила коммерческий директор федерального девелопера Ольга Нарт на конференции «Лучшие практики жилищного строительства» в рамках Российской строительной недели

По словам эксперта, одна из актуальных проблем мегаполисов — значительные расстояния, которые люди вынуждены ежедневно преодолевать, чтобы добраться до школы, работы, магазинов, спортивных и развлекательных центров. Поэтому главная идея концепции 15- минутного города – все самое необходимое должно находиться в шаговой доступности.

«Сейчас жилые комплексы включают в себя развитую инфраструктуру. Еще до пандемии на первых этажах располагались различные магазины с продуктами и товарами первой необходимости, кофейни и булочные, обучающие и развивающие центры для детей, а также спортивные клубы и салоны красоты. После пандемии в зоне стрит-ритейла и пешеходных пространств все чаще стали появляться фитнес-клубы или площадки для занятий йогой и воркаутом, а также коворкинг-центры. В зависимости от концепции проекта формируется либо митинг рум, либо зоны для коворкинга», – отметила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия».

Спикер добавила, что тренд на удаленный формат работы повлиял на формирование квартирографии – девелоперы стали работать над функциональным планированием квартир таким образом, чтобы у каждого члена семьи было свое комфортное рабочее место. «Кроме того, у многих людей появился запрос на создание коворкинг-пространств внутри жилого комплекса, куда они могут спуститься поработать самостоятельно или встретиться с партнером или коллегой по работе», – рассказала Ольга Нарт.

Также в своем выступлении эксперт отметила необходимость создания доминанты среди сервисно-инфраструктурных объектов в жилых комплексах. Например, в рамках реализации сочинского проекта «Флора» федеральный девелопер «Неометрия» благоустраивает набережную реки Кудепста с променадом вдоль реки, амфитеатром, зонами для спорта и активных игр для детей разного возраста, а также беседками для отдыха.

«Доминанты становятся индивидуальной особенностью жилого комплекса, формируют облик проекта и являются главной точкой притяжения для жителей и живописной декорацией для фотографий, которые потом попадут в социальные сети, еще больше популяризируя это место», – подытожила Ольга Нарт.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Neometria.ru. Застройщик: ООО “СЗ “РАФСТРОЙ”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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