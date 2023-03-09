Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:20

Делегация Узбекистана изучила работу общественного транспорта Перми

Пермь посетила делегация Республики Узбекистан. Гостей краевой столицы интересовал пермский опыт развития транспортной инфраструктуры – работа общественного транспорта и платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Представители Узбекистана познакомились с работой МУП «Пермгорэлектротранс», владеющего парком из 154 современных автобусов. Предприятие обслуживает семь автобусных маршрутов, а в скором времени добавит к ним еще два: №68 «Микрорайон Садовый – станция Пермь II» и новый маршрут – №81 из микрорайона Ива. Гости посетили также трамвайное депо «Балатово», которое в скором времени ждет глобальная модернизация. Обновленное депо позволит качественно обслуживать современные вагоны, старт поставки которых намечен на 2023 год. В настоящее время власти Ташкента рассматривают возможность восстановления трамвайной системы, ликвидированной в 2016 году.

Изучая работу пермского общественного транспорта и диспетчеризации, представители Узбекистана особенно заинтересовались системой брутто-контрактов. Такая модель подразумевает оплату перевозчику транспортной работы и перечисление выручки от оплаты проезда в бюджет города. Это позволяет обеспечивать работу перевозчика независимо от количества пассажиров на маршруте. «В Перми работает система брутто-контрактов, которая зарекомендовала себя с эффективной стороны, – отметил начальник управления транспорта города Ташкента Анвар Джураев. – Положительный опыт Перми в сфере развития транспорта мы будем перенимать. Наши пермские коллеги подсказали, на что стоит обратить внимание».

«Интерес к Перми закономерен, – написал глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале. – В различных рейтингах транспортных систем наш город регулярно занимает лидирующие позиции. Это результат планомерной работы городских и краевых властей. Особый интерес вызвала работа по брутто-контрактам, поскольку коллеги из Узбекистана также начинают переход на эту систему, и безналичная оплата проезда. Уверен, что наши наработки будут полезны, а мы, в свою очередь, всегда открыты для сотрудничества».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...