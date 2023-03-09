Делегация Узбекистана изучила работу общественного транспорта Перми

Пермь посетила делегация Республики Узбекистан. Гостей краевой столицы интересовал пермский опыт развития транспортной инфраструктуры – работа общественного транспорта и платных парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

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Представители Узбекистана познакомились с работой МУП «Пермгорэлектротранс», владеющего парком из 154 современных автобусов. Предприятие обслуживает семь автобусных маршрутов, а в скором времени добавит к ним еще два: №68 «Микрорайон Садовый – станция Пермь II» и новый маршрут – №81 из микрорайона Ива. Гости посетили также трамвайное депо «Балатово», которое в скором времени ждет глобальная модернизация. Обновленное депо позволит качественно обслуживать современные вагоны, старт поставки которых намечен на 2023 год. В настоящее время власти Ташкента рассматривают возможность восстановления трамвайной системы, ликвидированной в 2016 году.

Изучая работу пермского общественного транспорта и диспетчеризации, представители Узбекистана особенно заинтересовались системой брутто-контрактов. Такая модель подразумевает оплату перевозчику транспортной работы и перечисление выручки от оплаты проезда в бюджет города. Это позволяет обеспечивать работу перевозчика независимо от количества пассажиров на маршруте. «В Перми работает система брутто-контрактов, которая зарекомендовала себя с эффективной стороны, – отметил начальник управления транспорта города Ташкента Анвар Джураев. – Положительный опыт Перми в сфере развития транспорта мы будем перенимать. Наши пермские коллеги подсказали, на что стоит обратить внимание».

«Интерес к Перми закономерен, – написал глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале. – В различных рейтингах транспортных систем наш город регулярно занимает лидирующие позиции. Это результат планомерной работы городских и краевых властей. Особый интерес вызвала работа по брутто-контрактам, поскольку коллеги из Узбекистана также начинают переход на эту систему, и безналичная оплата проезда. Уверен, что наши наработки будут полезны, а мы, в свою очередь, всегда открыты для сотрудничества».