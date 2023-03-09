В Татарстане одинокая женщина может теперь подписать договор о суррогатном материнстве

В Татарстане теперь не только семейная пара, но одинокая женщина может подписать договор о суррогатном материнстве и быть записанной в качестве родителя ребенка. Изменения в Семейный кодекс региона внес глава республики Рустам Минниханов.

Кроме того, супруги, которые согласились на имплантацию эмбриона суррогатной матери, могут стать родителями ребенка лишь с согласия женщины. Но если брак прекращен или стал недействительным тв момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, им так же потребуется согласия роженицы. Такое возможно в том случае, если судом не будет установлено, что брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью.

"Ъ-Казань"