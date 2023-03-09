Жителя Крыма осудили за изнасилование подростка

Жителя Крыма осудили за изнасилование девочки 2007 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В суде было установлено, что в мае 2022 года в Симферополе мужчина изнасиловал подростка, совершил «иные действия сексуального характера» и сломал мобильный телефон девочки, чтобы она не могла сообщить о произошедшем.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по основаниям, предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Рассмотрев материалы дела, Киевский районный суд Симферополя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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