На Кубани для борьбы с «черными лесорубами» выставят казачьи кордоны

В Краснодарском крае для борьбы с «черными лесорубами» выставят кордоны, в том числе с привлечением казачьих дружин. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы Краснодарского края, за прошлый год в регионе «черные лесорубы» вырубили 5,5 тыс. кубометров древесины.

«Но срубить недостаточно, лес нужно еще увезти и продать. Невозможно не заметить, как вывозят такое количество. Мы должны прервать эту бесконтрольную цепочку и парализовать их работу»,— сказал Вениамин Кондратьев.

В Туапсинском районе в Пшишском лесничестве, добавил губернатор, объемы рубки выросли в 50 раз. Вениамин Кондратьев поручил в течение недели разработать алгоритм предотвращения незаконной вырубки.

Начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Андреев отметил, что будут проверены цеха и пилорамы крупных предприятий.

Тат Гаспарян

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