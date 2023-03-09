В Симферополе проведут капремонт многоквартирных домов за 477 млн рублей

В Симферополе проводят работы по капитальному ремонту 23 многоквартирных домов, стоимостью 477,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В настоящее время в Симферополе ремонтируют 23 кровли и 22 фасада МКД. Готовится проектно-сметная документация по ремонту еще четырех объектов, три из которых являются объектами культурного наследия.

Всего в региональную программу капремонта включены 1,6 тыс. многоквартирных домов города. К настоящему времени работы завершены в 249 МКД на общую сумму 1,9 млрд руб.

Анастасия Донскова

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