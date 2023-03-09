В муниципалитете отказались ставить «неуд» транспортной реформе в Ярославле

В мэрии признали низкой эффективность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ярославля» в 2022 году. Вопрос обсуждался на комиссии по экономике муниципалитета Ярославля, большинство членов комиссии отказалось признать неудовлетворительной работу департамента городского хозяйства как исполнителя программы.
Посадка в троллейбус в Ярославле
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Программа предполагала выделений субсидий и компенсаций перевозчикам в Ярославле, однако итоговые показатели у нее оказались ниже запланированных. По версии мэрии в Ярославле в 2022 году на линию выходило 84,5 процента городского пассажирского транспорта при необходимом минимуме в 95 процентов. Кроме того, одобрять работу городского пассажирского транспорта по программе должно было 75 процентов ярославцев, тогда как по опросу Института развития стратегических инициатив их было только 52 процента. В мэрии Ярославля итоговую эффективность программы в 2022 году назвали низкой.
В ходе обсуждения депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин предложил «покаяться» исполнителям транспортной реформы в Ярославле из «команды прежнего мэра Волкова». Его поддержала депутат Евгения Овод. На голосование была поставлена формулировка о признании неудовлетворительной работы департамента городского хозяйства в вопросе общественного транспорта, но большинства голосов она не набрала. Итоги развития транспорта в Ярославле депутаты приняли «к сведению».