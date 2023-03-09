В муниципалитете отказались ставить «неуд» транспортной реформе в Ярославле

В мэрии признали низкой эффективность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Ярославля» в 2022 году. Вопрос обсуждался на комиссии по экономике муниципалитета Ярославля, большинство членов комиссии отказалось признать неудовлетворительной работу департамента городского хозяйства как исполнителя программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посадка в троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Посадка в троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Программа предполагала выделений субсидий и компенсаций перевозчикам в Ярославле, однако итоговые показатели у нее оказались ниже запланированных. По версии мэрии в Ярославле в 2022 году на линию выходило 84,5 процента городского пассажирского транспорта при необходимом минимуме в 95 процентов. Кроме того, одобрять работу городского пассажирского транспорта по программе должно было 75 процентов ярославцев, тогда как по опросу Института развития стратегических инициатив их было только 52 процента. В мэрии Ярославля итоговую эффективность программы в 2022 году назвали низкой.

В ходе обсуждения депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин предложил «покаяться» исполнителям транспортной реформы в Ярославле из «команды прежнего мэра Волкова». Его поддержала депутат Евгения Овод. На голосование была поставлена формулировка о признании неудовлетворительной работы департамента городского хозяйства в вопросе общественного транспорта, но большинства голосов она не набрала. Итоги развития транспорта в Ярославле депутаты приняли «к сведению».

Андрей Иванов