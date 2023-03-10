В овечьей шкуре

Многие часто путают ткань шерпа и овчину, потому что внешне (и чаще всего на ощупь) они очень похожи. Главная разница состоит в производстве: овчинный мех делается из натуральной шерсти овец старше 6 месяцев, шерпа же — синтетический материал.
Само название шерпа пошло от имени коренного народа тибетского происхождения. Шерпы жили в Тибете, однако позже осели в Непале. «Шерпа» в переводе с тибетского означает «люди с востока». Они прекрасно знают гористую местность и из-за особенностей климата издавна носят вещи из овечьей шерсти. По мере того как альпинизм набирал в мире популярность, культура пригорных народов также распространялась в других странах.
Несмотря на то что представители шерпов носили вещи из натуральных материалов, ткань шерпа всегда синтетическая. Первыми ее производством занялись британцы в конце XIX века. Шерпа стала одним из первых экспериментов в производстве искусственных тканей, сразу была признана успехом и начала быстро набирать популярность. Позже, в 1970-х, лидером производства стала американская компания декоративных тканей Collins & Aikman — собственно, она и зарегистрировала название ткани шерпа как свою торговую марку. На сегодняшний день самыми продуктивными производителями этой синтетической ткани стали Китай и Южная Корея.
Шерпы, достигшие Южного седла вместе с Нойсом и Уайли, Непал, экспедиция на Эверест 1953 года.
Фото: Alfred Gregory / Royal Geographical Society / Getty Images
В последнее время вещи из шерпы начали набирать новую популярность. Куртки, худи, гибридные толстовки стали одним из самых желанных артефактов в гардеробе почитателей уличного стиля. В первую очередь это можно объяснить тем, что outdoor-эстетика перестала быть частью альпинистского комьюнити и стала одним из главных трендов последних лет. Вещи из шерпы можно сочетать с чем угодно (кроме разве что костюмов): джинсами, повседневными брюками или трениками. Отличная альтернатива классическим худи и толстовкам — вещи из этой ткани сделают образ расслабленным, а ее согревающие свойства отлично подойдут для межсезонья. Вот несколько вещей из шерпы, чтобы начать знакомство с этим стилем.