В овечьей шкуре

Многие часто путают ткань шерпа и овчину, потому что внешне (и чаще всего на ощупь) они очень похожи. Главная разница состоит в производстве: овчинный мех делается из натуральной шерсти овец старше 6 месяцев, шерпа же — синтетический материал.

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Само название шерпа пошло от имени коренного народа тибетского происхождения. Шерпы жили в Тибете, однако позже осели в Непале. «Шерпа» в переводе с тибетского означает «люди с востока». Они прекрасно знают гористую местность и из-за особенностей климата издавна носят вещи из овечьей шерсти. По мере того как альпинизм набирал в мире популярность, культура пригорных народов также распространялась в других странах.

Несмотря на то что представители шерпов носили вещи из натуральных материалов, ткань шерпа всегда синтетическая. Первыми ее производством занялись британцы в конце XIX века. Шерпа стала одним из первых экспериментов в производстве искусственных тканей, сразу была признана успехом и начала быстро набирать популярность. Позже, в 1970-х, лидером производства стала американская компания декоративных тканей Collins & Aikman — собственно, она и зарегистрировала название ткани шерпа как свою торговую марку. На сегодняшний день самыми продуктивными производителями этой синтетической ткани стали Китай и Южная Корея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шерпы, достигшие Южного седла вместе с Нойсом и Уайли, Непал, экспедиция на Эверест 1953 года.

Фото: Alfred Gregory / Royal Geographical Society / Getty Images Шерпы, достигшие Южного седла вместе с Нойсом и Уайли, Непал, экспедиция на Эверест 1953 года.

Фото: Alfred Gregory / Royal Geographical Society / Getty Images

В последнее время вещи из шерпы начали набирать новую популярность. Куртки, худи, гибридные толстовки стали одним из самых желанных артефактов в гардеробе почитателей уличного стиля. В первую очередь это можно объяснить тем, что outdoor-эстетика перестала быть частью альпинистского комьюнити и стала одним из главных трендов последних лет. Вещи из шерпы можно сочетать с чем угодно (кроме разве что костюмов): джинсами, повседневными брюками или трениками. Отличная альтернатива классическим худи и толстовкам — вещи из этой ткани сделают образ расслабленным, а ее согревающие свойства отлично подойдут для межсезонья. Вот несколько вещей из шерпы, чтобы начать знакомство с этим стилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кимоно Snow Peak, 71 940 р., Peak Store Худи Patagonia, 15 500 р., Code7 Толстовка Nanamica, 46 740 р., Peak Store Толстовка F/CE, 54 950 р., Peak Store Следующая фотография 1 / 4 Кимоно Snow Peak, 71 940 р., Peak Store Худи Patagonia, 15 500 р., Code7 Толстовка Nanamica, 46 740 р., Peak Store Толстовка F/CE, 54 950 р., Peak Store

Илья Петрук