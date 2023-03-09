На аренду бывшего трамвайного депо в Разгуляе претендуют десять участников аукциона

Итоги аукциона на право аренды объекта культурного наследия регионального значения «Депо трамвайное» подведут 10 марта 2023 года. Это следует из сообщения департамента имущественных отношений администрации Перми. Ранее аукцион планировалось провести сегодня, 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание 1917 года постройки отнесено к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) в соответствии с законодательством будет установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год. Площадь всего объекта составляет 3,5 тыс. кв. м. Победитель аукциона должен будет провести работы по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

Как указано в протоколе рассмотрения заявок, на торги заявились десять участников: ООО «Инвестиционная компания “Проксима”», ООО «Альянс», ООО «Кросс», ООО «Лофт-Конструкция», ООО «Пермский центр инновационного менеджмента», индивидуальные предприниматели Самир Рагиф-оглы Азизов, Лидия Белова, Геннадий Вдовин, Роман Маилов, Евгений Шальников. Все они допущены к участию в аукционе.