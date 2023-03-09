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Ярославская область заняла первое место в ЦФО по числу отдыхающих на тысячу жителей

В Ярославской области по итогам 2022 года на тысячу жителей приходилось 66 клиентов санаториев, сообщает портал бронирования «Санатории-России.рф».

Часовня Александра Невского в Ярославле.

Часовня Александра Невского в Ярославле.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Часовня Александра Невского в Ярославле.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В ТОПе-25 регионов область заняла 6 место, а в рейтинге регионов Центральной России — 1 строчку, опередив Ивановскую и Московскую области, в которых 55 и 45 отдыхающих на тысячу жителей соответственно.

Первые места традиционно занимают Краснодарский край (323 гостя санатория на тысячу жителей), Ставропольский край (226), Республика Крым (213). Эксперты портала поясняют, что в этих регионах большое количество санаторно-курортных учреждений, а местный климат наиболее благоприятный в отличие от остальной части РФ.

Алла Чижова

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