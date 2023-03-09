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Дело активиста Алексея Оношкина о фейках об армии вернули в прокуратуру

Советский райсуд Нижнего Новгорода постановил вернуть в прокуратуру дело активиста Алексея Оношкина, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии по ст. 207.3 УК РФ и оправдании терроризма по ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщила адвокат оппозиционера от «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) Кристина Тюрина.

Она рассказала, что дело вернули из-за процессуальных нарушений: постановление о направлении обвинительного заключения в суд утвердил заместитель районного прокурора, хотя таких полномочий он не имел. По словам госпожи Тюриной, ошибки были обнаружены и в самом заключении.

Дело о фейках об армии против Алексея Оношкина возбудили в августе 2022 года из-за поста во «ВКонтакте» о театре в Мариуполе, разрушенном в марте того же года. В оправдании терроризма оппозиционера обвинили в ноябре из-за комментариев в соцсетях, где были упомянуты борцы за отделение Чечни от России.

После задержания Алексея Оношкина отправили в СИЗО, затем – в психиатрический стационар, у него диагностировали псевдопсихопатическую шизофрению. Суд продлил принудительное лечение активиста до 28 марта.

Елена Ковалева

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