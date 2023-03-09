«МегаФон» предложил корпоративным клиентам альтернативу иностранным ОС. Теперь в «МегаФон Облаке» доступны отечественные системы на базе ядра Linux — Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры. Компания отмечает, что российские Linux-системы имеют понятный интерфейс и высокий уровень безопасности. Функционал позволяет пользователям легко адаптироваться после зарубежного аналога и продолжить работу в привычной среде. Программные решения доступны по подписке с ежемесячной оплатой.

Сбербанк в 2022 году получил 270,5 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, это в 4,5 раза меньше, чем годом ранее. Однако глава «Сбера» Герман Греф заявил, что «достигнутый запас прочности» позволяет вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

Компания Silvergate Capital сообщила о закрытии своего криптовалютного банка Silvergate Bank. Его деятельность будет остановлена, а сам банк ликвидирован в соответствии с законодательством. На прошлой неделе компания уведомил американскую комиссию по ценным бумагам и биржам о том, не сможет вовремя предоставить финансовую отчетность, поскольку переоценивает свою возможность продолжать бизнес. После этого множество криптобирж и торговых площадок, таких как Coinbase и Gemini, поспешили заявить, что прекращают работу с банком.