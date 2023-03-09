В Челябинске автомобиль снес торговый павильон рядом с автостанцией

Напротив областной больницы в Челябинске легковой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в торговый павильон. Пострадала продавец, сообщает Госавтоинспекция города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:30 на улице Блюхера, рядом с автостанцией областной больницы. По предварительным данным, автобус ПАЗ помещал движению автомобиля Toyota Camry, которым управляла 26-летняя горожанка. В результате иномарка выехала на тротуар и врезалась в торговый павильон. В результат аварии пострадала 57-летняя продавщица, ей оказывается медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.