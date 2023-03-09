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В Курганской области будут судить водителя бензовоза, устроившего ДТП с тремя погибшими

Завершено расследование уголовного дела водителя бензовоза, по вине которого в ДТП погибла семья из трех человек на трассе «Иртыш» в Щучанском округе. Жителя Челябинска обвиняют в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть трех лиц. Материалы направили на рассмотрение в Щучанский районный суд, сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что вечером 18 декабря 2022 года водитель бензовоза Mercedes-Benz ехал по трассе «Иртыш» с превышением скорости. Разговаривая по телефону без гарнитуры и устройства громкой связи, он выехал на встречную полосу, где по касательной задел «ГАЗель», после чего лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. В результате ДТП погибли находившиеся в легковом автомобиле молодая супружеская пара и их двухлетний ребенок.

Обвиняемый вину не признал. В ходе следствия он отказался от дачи показаний. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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