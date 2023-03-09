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Квартиры в новостройках Челябинска в среднем на 27% дороже, чем на вторичном рынке

Средняя цена квартиры на первичном рынке Челябинска составляет 4,79 млн руб. Это на 27,2% больше, чем на вторичном рынке (3,77 млн руб.). Об этом по итогам исследования рынка 68 городов РФ сообщают эксперты портала недвижимости «Мир квартир».

Квадратный метр в новостройках Челябинска в среднем дороже «квадрата» на вторичном рынке на 32,2% — 87,7 тыс. руб. против 66,3 тыс. руб. По этому показателю мегаполис занял третье место среди городов и областей РФ. Наиболее сильно квадратный метр нового жилья преобладает в цене над вторичным в Астрахани (+65,1%) и Новокузнецке (+52%). Также ощутимый разрыв отмечен в Краснодаре (+32,1%), Архангельске (+31,5%), Ленинградской области (+31,4%), Нижнем Тагиле (+28,7%), Чите и Казани (+28,1%).

Квадратный метр в новостройках оказался дешевле, чем на вторичном рынке, в Махачкале (–46,7%), Владимире (–10,3%), Грозном (–5,7%), Улан-Удэ (–5,3%), Владикавказе (–5,1%), Магнитогорске (–2,1%), Севастополе (–1,7%) и Владивостоке (–0,8%).

Эксперты портала «Мир квартир» отмечают, что еще в 2016 году в 53 из 70 анализированных городов вторичная недвижимость была дороже первичной. В среднем квадратный метр нового жилья был на 5,7% дешевле, чем на регулярном рынке.

«Раньше считалось, что новостройка должна стоить меньше, чем “готовая” квартира, ведь она представляет собой голые бетонные стены, которые еще предстоит превращать в жилое помещение посредством недешевого ремонта. Ситуацию во многом изменило распространение на рынке квартир с отделкой, что “уравняло в правах” оба сегмента. Удорожанию новостроек способствовало и повышение стоимости стройматериалов», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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