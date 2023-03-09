«Нас должен вдохновлять отечественный опыт»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концернах, которые одновременно выпускали и машины, и бытовую технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обещают, что уже в этом году количество россиян, которые могут позволить себе покупку Aurus, значительно вырастет. Речь, правда, не идет о том, что доходы населения изменятся в большую сторону или лимузины и внедорожники бренда станут доступнее по цене. Просто под маркой Aurus начнут выпускать не только автомобили, но и бытовую климатическую технику. Если вас это удивляет, то напрасно. За последние 100 лет автомобилестроение и производство холодильников, например, постоянно шли рука об руку.

В 1916 году в США создали компанию по выпуску электрических холодильников, назвав Kelvinator в честь британского физика Уильяма Томсона, барона Кельвина, того самого, который рассчитал температуру абсолютного нуля. Спустя 20 лет, после Великой депрессии она слилась с производителем автомобилей Nash и одновременно производила и машины, и холодильники.

Свое подразделение по выпуску климатической техники было и у концерна General Motors. Выпускавшиеся им холодильники под брендом Frigidaire были настолько популярны, что в американской версии английского, а также во французском и румынском языках «фриджидэйр» и сейчас употребляется как синоним слова «холодильник». Свои электроприспособления для хранения продуктов были и у концерна Ford. Правда, случилось это гораздо позже — в шестидесятые.

Но нас, безусловно, должен вдохновлять отечественный опыт. Ведь под маркой ЗИЛ у нас долго выпускали и правительственные лимузины, и холодильники. Началась эта история в далеком 1951 году. Завод тогда еще носил имя Сталина, и потому первый холодильник назывался «ЗИС Москва». Морозильная камера была крохотной — всего 8 литров, а компрессор едва мог поддерживать заявленные -6. Зато дверца запиралась на ключ, что позволяло сохранить продукты не только в свежести, но и в целости, если холодильник эксплуатировался на коммунальной кухне или в ином общественном пространстве.