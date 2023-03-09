МЧС предупредило о ветре с порывами до 18 м/с в Свердловской области

В Свердловской области 10 марта ожидается ветер с порывами до 18 м/с, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. «Находясь в доме или в квартире проверьте надежность закрытия окон. Если сильный ветер застал вас на улице немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством»,— рекомендуют в МЧС.

По данным уральского Гидрометцентра 10 марта в регионе ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем местами небольшие осадки, в горах до умеренных. Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -2°…+3° (на крайнем севере до -5°), днем +2°…+7°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина