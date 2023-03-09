ФАС в Татарстане заподозрила Альфа-банк в нарушении закона о рекламе

Татарстанское управление ФАС заподозрило Альфа-банк в нарушении закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В рекламном тексте публиковалась информация о кредитной карте на 100 дней без процентов с возможностью снимать финансовые средства до 50 тысяч рублей в месяц. При этом кредитку можно было оформить лишь при заполнении личных данных и при согласии потребителя на обработку и использование его персональных данных и разрешения направления запроса в Бюро кредитных историй. В рекламе не раскрывали все условия получения кредитной карты, лишь позволяли получить одобрение банка на оказание финансовой услуги, что противоречит требованиям законодательства о рекламе.

В итоге Альфа-банк признали виновным в нарушении требований п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 28 закона о рекламе.

Банк оспорил решение ФАС, но Арбитражный суд Татарстана и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении требований ему отказали.

"Ъ-Казань"