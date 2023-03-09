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Коммерсантъ FM
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Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian запустили совместный проект

Ресторан Medusa Asian Kitchen Bar (Pinskiy & Co) и корейско-французский бренд Erborian начали совместный проект — коллаборацию со специальным меню и подарками. Шеф-повар Дмитрий Смирнов рассказывает о традициях азиатской кухни в трех блюдах: пибимпаб с говядиной, овощами, ростками соевых бобов и жареным яйцом, гедза со свининой и капустой кимчи и классическая корейская лапша чапче. А шеф-бармен Имам Гаджимагомедов придумал четыре коктейля, посвященных главным ингредиентам сывороток Erborian: имбирю, перцу, юдзу и бамбуку. Коллаборация Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian продлится до 6 апреля.

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Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

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Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

Фото: Medusa Asian Kitchen Bar x Erborian

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