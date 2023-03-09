В Петербурге выявили резкую вспышку гриппа и ОРВИ

В Петербурге за последнюю неделю зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 65,6% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе городского Роспотребназдора.

Как отметили в ведомстве, эпидемический порог остался ниже недельного на 20,6%, несмотря на рост заболеваемости. Чаще всего петербуржцы болеют риновирусом, PC-вирусом и сезонным коронавирусом. Среди вирусов гриппа активным остается вирус группы B.

По результатам вирусологического мониторинга, вирусы гриппа А по-прежнему не обнаруживаются.

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