Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельца саратовского рехаба отправили под домашний арест

Суд принял решение о заключении под домашний арест 34-летнего Дмитрия Кречина, подозреваемого в незаконном лишении человека свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Следствие считает, что по вине господина Кречина скончался 25-летний постоялец реабилитационного центра «Новая жизнь» в Саратове. С 26 по 27 февраля этого года он вместе с 30-летним Антоном Мельником и другими пациентами рехаба завернули в ковер 25-летнего мужчину, проживающего в центре, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде дома, в результате чего потерпевший скончался от переохлаждения.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...