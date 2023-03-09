Владельца саратовского рехаба отправили под домашний арест

Суд принял решение о заключении под домашний арест 34-летнего Дмитрия Кречина, подозреваемого в незаконном лишении человека свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Следствие считает, что по вине господина Кречина скончался 25-летний постоялец реабилитационного центра «Новая жизнь» в Саратове. С 26 по 27 февраля этого года он вместе с 30-летним Антоном Мельником и другими пациентами рехаба завернули в ковер 25-летнего мужчину, проживающего в центре, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде дома, в результате чего потерпевший скончался от переохлаждения.

Сергей Петунин