Аэропорт Анапы планирует потратить на строительство пешеходных галерей 237 млн рублей

В аэропорту Анапы планируют построить систему крытых пешеходных галерей за 237,1 млн руб. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно проекту, на территории воздушной гавани построят участок от железнодорожного павильона до терминала №1, от большого навеса терминала №1 до терминала №2, вдоль главного фасада терминала и фасада терминала №2 со стороны взлетно-посадочной полосы. Сооружения будут строить за счет собственных средств. Последний срок подачи заявок 17 марта 2023 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Аэропорт Анапа» принадлежит ООО «Аэродинамика». Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Выручка компании по итогам 2021 года составила 553,4 млн руб., чистая прибыль — 282 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Старостин. Владеет обществом кипрская компания «Транспорт АМД-2 Лимитед».

Олег Исаев

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