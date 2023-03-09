Власти Казани утвердили план празднования Дня Победы

В Казани исполком утвердил план празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2023 году. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Главные мероприятия праздника пройдут 9 мая на площади Тысячелетия, Свободы, в городских парках, скверах и на стадионе «Ак Барс Арена».

В частности, в праздничный день пройдет шествие участников акции «Бессмертный полк» по центральным улицам Казани. Позже на площади свободы пройдет праздничный концерт. Такие же концертные программы будут организованы в парках и скверах города. Закончится праздник фейерверком.

"Ъ-Казань"