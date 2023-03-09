Бизнес-зал ожидания открылся на вокзале «Ростов-Главный»

На железнодорожном вокзале «Ростов-Главный» открылся бизнес-зал ожидания нового формата, сообщает пресс-служба СКЖД.

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Площадь помещения составляет 430 кв. м. В многофункциональном помещении есть переговорная комната, детский уголок, душевые кабины, шведский стол. Также в зале доступны ТВ и скоростной Wi-Fi. Нахождение в зале бесплатно для детей до 5 лет, а также участников различных программ лояльности.

Сегодня подобные бизнес-залы нового формата доступны для пассажиров на Павелецком и Ленинградском вокзалах в Москве, Московском в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, Иваново, Петрозаводске, Волгограде, Сочи, Уфе и Владивостоке. В прошлом году проект «Бизнес-залов нового формата» Дирекции железнодорожных вокзалов был отмечен на XIII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей».

Анастасия Назарова