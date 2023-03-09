Стрелка уговорили сдаться

Сегодня утром в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) бывший сотрудник муниципального учреждения Владимир Широков несколько часов удерживал дома трехлетнего сына и угрожал совершить самоубийство. Когда его квартиру попытались вскрыть, он начал стрелять с балкона в сторону силовиков. Мужчина требовал разговора с главой СКР Александром Бастрыкиным, чтобы рассказать ему, что высокопоставленные политики региона передавали данные Украине. В результате переговоров Владимир Широков сдался и отдал сына. Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

О том, что 44-летний Владимир Широков в «неадекватном состоянии» закрылся в квартире с трехлетним сыном и грозился совершить самоубийство, в правоохранительные органы сообщила его супруга. В промежутке между 9 и 10 утра к дому на улице Северной, 50б стянулись сотрудники МВД, СКР, прокуратуры, Росгвардии и МЧС. Его периметр оперативно оцепили, а на крыше соседнего здания, по информации «Ъ-Урал», был снайпер.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был вооружен. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, югорчанин начал стрелять с балкона на улицу, в том числе в сторону силовиков. В результате стрельбы никто не пострадал. Позже он выдвинул властям и правоохранителям несколько условий, после выполнения которых был готов сдаться.

По данным Telegram-канала Shot, мужчина хотел, чтобы ему позвонили несколько человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Кроме того, Владимир Широков потребовал расправы над некоторыми чиновниками, которые якобы сотрудничают с Украиной.

С мужчиной начали вести переговоры, привлекая в том числе его супругу и мать. Около 11:30 он согласился сдаться и отдать ребенка. Во время задержания сопротивления Владимир Широков не оказывал. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сейчас он находится с мамой и старшей сестрой у бабушки.

Жильцы дома на момент инцидента были эвакуированы в пункт временного размещения граждан, развернутый на базе школы №42. Там находились 16 человек, в том числе 2 ребенка.

На место происшествия прибыл мэр Дмитрий Кощенко, а в Нижневартовск вылетели губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор по региону Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД Дамир Сатретдинов.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО сообщила, что в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Дело на контроль взяли руководитель окружного следственного управления Михаил Мокшин и прокуратура Нижневартовска.

Впоследствии выяснилось, что Владимир Широков — бывший муниципальный служащий. Ранее он занимал должность заместителя секретаря регионального отделения «Единой России», а до февраля был замначальника отдела технического обслуживания и эксплуатации имущества муниципального учреждения. Причиной увольнения, по информации «Ъ-Урал», стало злоупотребление алкоголем.

Пресс-служба югорского отделения «Единой России» сообщила, что после сегодняшнего инцидента Владимир Широков исключен из партии.

«Он давно не занимает никаких руководящих должностей в “Единой России” и “Молодой гвардии” и с сегодняшнего дня не является членом партии. Выражаем благодарность правоохранительным органам за профессиональные действия, которые позволили оперативно задержать преступника и освободить его ребенка»,— отметила пресс-служба.

Илья Смирнов, Екатеринбург