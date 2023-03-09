Замгубернатора Дона Александр Скрябин посетил СКЦ «Приморский» и санаторий «Солнышко» в Таганроге

Социально-культурный центр «Приморский», в котором планируется провести ремонтные работы в 2024 году, посетил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин вместе с главой администрации Таганрога Михаилом Солонициным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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В центре, созданном в 1957 году, ни разу ни проводили капитального ремонта. Сегодня здание находится в собственности администрации Таганрога. Здесь работает 15 творческих коллективов, общей численностью 1200 человек.

В прошлом году был проведен ремонт кровли здания, также установлены 24 новых оконных блока. В 2024 году планируется обновить фасад центра. Стоимость работ составит 4 млн руб. Проектная документация уже готова.

Также в ходе визита в Таганрог, замгубернатора Александр Скрябин посетил территорию бывшего детского санатория «Солнышко», который в прошлом году перешел в собственность комитета по управлению имуществом Таганрога. Комплекс включает 20 объектов на территории площадью 2,7 тыс. кв. м.

«Объекты санатория «Солнышко» можно реализовать либо передать в концессию для размещения объектов различного назначения: здравоохранения, санаторно-курортного лечения, социального обслуживания граждан, образования, культуры, спорта, туризма и пр.», — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова