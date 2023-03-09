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Коммерсантъ FM
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«Выбор очень немецкий»

Анна Минакова — о The Inhorgenta Award

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о лауреатах ювелирной премии в Германии.

Фото: inhorgenta.com

Фото: inhorgenta.com

Про ювелирную выставку Inhorgenta в Мюнхене я уже рассказывала, а вот про одноименную премию The Inhorgenta Award ни разу. А меж тем, немецкий ювелирный рынок — из очень сильных, так что давайте посмотрим, что там выбирают.

Первая категория — «ювелирные украшения» — в ней представлены предметы по розничной цене от €2 тыс. Лауреатом стала компания Binder Jewellers с Perception Collection. Это украшения из крупных брутальных звеньев. Выбор, конечно, очень немецкий. В любой другой стране даже в категории «ювелирные цепи» победа досталась бы кому-то более оригинальному. А вот победитель в «Высоком ювелирном искусстве» мне понравился.

Лауреатом премии стал Павит Гуджрал с сережками «Краб». Это очень смешные серьги с усыпанными драгоценными камнями золотыми крабами, держащими в клешнях камни огранки «сердце». Допустима ли такая ирония в украшениях high jewellery? Думаю, еще давно такие бренды как Chopard или De Grisogono доказали, что да.

Неплох и победитель в категории «Модные украшения», где рассматривались украшения с розничной ценой до €2 тыс.

Лауреат — Boltenstern — продает выигравшие серьги Fabnora Mix and Match по цене от €95. Их можно собирать как конструктор, меняя цвета подвесок.

Еще из понравившихся мне лауреатов — победитель в категории «Лучший ювелирный магазин». Лауреатом премии стал Себастьян Фрост со своим магазином в небольшой рыбацкой деревушке Листед на восточном побережье острова Борнхольм в Дании. В 1999 году было построено здание, где он с тех пор производит и продает ювелирные украшения ручной работы, а несколько позже место превратились в Smykke Concept Store с кафе и баром. Полный список победителей можно найти на сайте выставки.

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