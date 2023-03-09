«С Россией у Франко Дзеффирелли всегда были особые отношения»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что связывало итальянского маэстро с Россией и как отмечают его юбилей на родине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В феврале нынешнего года мировое художественное сообщество отмечало 100-летие со дня рождения великого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Маэстро умер в 2019-м, но незадолго до кончины успел создать в родной Флоренции фонд для поддержки молодых артистов и художников. В двухэтажном палаццо XVIII века на одном этаже — зал музыки, на втором — выставочный, с картинами кисти мастера.

С Россией у Дзеффирелли всегда были особые отношения. Вот что говорит президент фонда его имени, человек, которого маэстро называл приемным сыном, Пиппо Дзеффирелли: «Стоит вспомнить, что самый первый большой успех к маэстро как к сценографу пришел после премьеры спектакля "Три сестры" по Чехову в постановке Лукино Висконти. Ее до сих пор вспоминают в Италии как образец большого стиля. Но помимо особой страсти маэстро к русской литературе, музыке и театру существует то, что, несомненно, роднило его с Россией, — это любовь к русской публике».

Впервые Дзеффирелли побывал в России в 2003 году с гастролями «Травиаты» на сцене Большого и еще дважды приезжал в Москву: в 2005-м с «Аидой» и в 2007-м с «Паяцами». В Италии начали отмечать юбилей мастера еще в сентябре 2022 года. На Венецианском кинофестивале прошла премьера документального фильма «Мятежный конформист», посвященного жизни и творчеству Франко Дзеффирелли. В ноябре 2022-го театр «Ла Скала» показал выставку работ маэстро.

С марта 2023-го в Милане возобновляют историческую постановку оперы «Богема», премьера которой состоялась еще в 1963 году, а в апреле — оперу «Паяцы». Во Флоренции именем Франко назвали сад, расположенный рядом с площадью Микеланджело, выпустят тематическую марку из серии «Великие итальянские деятели искусств», а в фонде открылась выставка Франко Дзеффирелли «Между искусством, верой и политикой». В Москве в конце года планируется провести гала-концерт, который поставит известный итальянский оперный режиссер Марко Гандини. Обещают красивое представление с участием звезд оперной мировой и русской сцены.