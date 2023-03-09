Белгородэнерго напоминает: нарушение охранных зон линий электропередачи может привести к серьезным последствиям

Суд обязал жителя Белгородской области снести постройки, незаконно возведенные им в охранной зоне линии электропередачи. С исковым заявлением обратились представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго», выявившие грубое нарушение требований действующего законодательства, которое несет угрозу жизни и здоровью находящихся рядом людей и затрудняет обслуживание сетей.

Три хозяйственные постройки в непосредственной близости от линии электропередачи энергетики обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района в результате осмотра электрооборудования. С требованием обязать нарушителя демонтировать незаконные постройки Белгородэнерго обратилось в Белгородский районный суд. Исковые требования филиала были удовлетворены, и суд предписал восстановить положение, которое обеспечит безопасную эксплуатацию сетей, то есть перенести строения.

Однако ответчик длительное время уклонялся от исполнения судебного решения. Чтобы побудить его, энергетики обратились в суд с заявлением о взыскании неустойки. Суд снова принял сторону истца и обязал ответчика выплачивать неустойку до тех пор, пока решение не будет выполнено.

Белгородэнерго напоминает, что охранные зоны ЛЭП – это особо охраняемые территории. На сегодняшний день без письменного согласия энергокомпании здесь запрещено строить, сносить, реконструировать любые здания и сооружения, а также осуществлять погрузо-разгрузочные, взрывные и мелиоративные работы, высаживать и вырубать деревья, размещать АЗС, хранилища ГСМ, автостоянки, поливать сельхозкультуры, устраивать свалки и складирование материалов. Это прежде всего опасно для жизни, а нарушение охранных зон влечет за собой ответственность собственников строений.

Будьте бдительны и берегите свою жизнь!