Под Новороссийском при столкновении трех машин погиб водитель «Лады»

В районе поселка Убых произошло ДТП с тремя машинами, в котором погиб водитель «Лады». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Авария произошла 9 марта около 12 часов на автодороге Юровка — Раевка — Новороссийск. По предварительным данным, водитель «Газели» 1971 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречными автомобилями «Ваз 2110» и Hyundai ix 35.

В результате ДТП 69-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте, водителя Hyundai госпитализировали с травмами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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