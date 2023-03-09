В Набережных Челнах прокуратура начала проверку после падения кирпича на ребенка

Прокуратура в Набережных Челнах проводит проверку по факту падения куска кирпича на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел возле одного из городских домов. Женщина шла с двумя детьми по улице, один из них был в коляске, и в этот момент в голову старшего ребенка прилетает кусок кирпича.

В прокуратуре заявили, что на место ЧП выехал представитель ведомства. Надзорный орган проверит соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"