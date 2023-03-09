Экс-чиновницу Госстройнадзора Ленобласти оштрафовали на 4 млн руб. по делу о взятках

Суд признал виновной чиновницу комитета государственного строительного надзора и госэкспертизы Ленобласти по делу о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщили 9 марта в пресс-службе следственного управления СК по региону, Раисе Скуридиной назначили штраф в размере 4 млн руб.

Осужденная ранее занимала пост начальника отдела контроля и выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. По версии следствия, она получила две взятки по 325 тыс. руб. за оказание содействия застройщику ЖК «Ямбург» в Кингисеппе. После получения нескольких отказов в выдаче разрешения на строительство застройщик ООО «Балт-Строй» нашел чиновницу и посредника, согласившуюся помочь с решением проблемы.

Помимо штрафа, Раиса Скуридина в течение шести лет не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Приговор в законную силу не вступил.

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