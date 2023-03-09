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Воронежские студенты узнали о секретах медийных профессий на атомном «МедиаЗавтраке»

Студенты факультета журналистики Воронежского государственного университета вместе со специалистами Нововоронежской АЭС, Информационного центра по атомной энергии г. Воронежа (ИЦАЭ), журналистами Воронежа стали участниками конференции «МедиаЗавтрак» в Курске, организованной АО «Концерн Росэнергоатом» при участии ИЦАЭ Курска.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Особое внимание на мероприятии уделили тем, кто только делает первые шаги в профессии. Участие в «МедиаЗавтраке» стало поощрением для активных студентов с хорошей успеваемостью, часть из которых уже является штатными или внештатными корреспондентами воронежских СМИ.

В течение двух дней журналисты обсуждали волнующие темы и новые возможности медиа, обменивались опытом. Своими знаниями с участниками поделились приглашенные эксперты: руководитель ресурсов 66.RU и РБК-Екатеринбург Богдан Кульчицкий, главный редактор MCK1.RU, креативный продюсер проекта «Народная премия» Оксана Маклакова, главный редактор регионального телеграм-канала «Белгород №1» Владимир Корнев, начальник отдела маркетинга Института территориального планирования «Град» Роман Лендел.

Одним из ярких впечатлений для участников «МедиаЗавтрака» стал пресс-тур на стройплощадку Курской АЭС-2, где сооружаются два энергоблока с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ поколения «3+» (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный).

Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200 (два таких энергоблока с ВВЭР-1200 - №6 и №7 - работают на Нововоронежской АЭС). В музее Курской АЭС журналисты посетили экспозицию, посвященную известному ученому Игорю Курчатову, и узнали интересные факты его биографии.

«В повседневной жизни мы все пользуемся электричеством и не задумываемся о том, откуда оно берётся. Очень здорово, что есть такая возможность – пообщаться со специалистами, которые могут рассказать, как устроена работа атомных станций, почему сейчас их строительство и эксплуатация считаются безопасными, зачем вообще они нам нужны. Впечатляют, конечно, масштабы этого всего: ты такой маленький стоишь внутри 179-метровой градирни и думаешь, как это невероятно», – поделилась студентка факультета журналистики ВГУ Алёна Хлевнюк.

«Атомная энергетика — очень интересная, наукоемкая и высокотехнологичная, но непростая отрасль. И чтобы писать о ней грамотно, конечно же, требуется помощь экспертов. Такие экскурсии дают хорошую возможность расширить свои представления о работе АЭС и познакомиться с профессионалами из этой сферы», — рассказала заместитель редактора «Комсомольской Правды в Воронеже» Анна Гребёнкина.

Сегодня на уровне правительства РФ уделяется большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия, в том числе Концерн «Росэнергоатом», участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

Справка. «Медиазавтрак» — проект Концерна «Росэнергоатом», включающий серию нескучных эфиров с ведущими представителями медиасообщества. С информацией о предыдущих «Медиазавтраках» можно ознакомиться на сайте www.mediazavtrak.ru.

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