На очистные сооружения в Геленджике потратят 3,3 млрд рублей

К строительству очистных сооружений приступили в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Проект реализуют в рамках концессионного соглашения. Новый объект позволит часть стоков направить из западной части города-курорта на Тонкий Мыс.

Фото: администрация Краснодарского края

В январе 2023 года Краснодарский край получил более 3,3 млрд руб. на реализацию данного проекта. Помимо этого, краевой бюджет направил в регион 924 млн руб. на софинансирование строительства. Работы планируют завершить в 2024 году. Новые инженерные системы будут очищать 50 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

«Здесь будут применять самый экологически чистый метод обеззараживания при помощи ультрафиолета, который уничтожает бактерии, микробы и вирусы. Также создадут систему доочистки на микрофильтрах»,— отмечается в сообщении администрации края.

Олег Исаев

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