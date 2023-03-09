Курортный сезон в Анапе начнется 1 мая

В 2023 году Анапа традиционного откроет курортный сезон 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

«До первого мая Анапа должна быть полностью готова к приему туристов. Несмотря на закрытое авиасообщение, в этом году прогнозируется, что их будет не меньше, чем в прошлом. И город должен встретить их максимально комфортным и гостеприимным»,— заявил глава курорта Василий Швец в ходе планерного совещания.

Уже в апреле регоператор «Экотехпром» усилит автопарк мусороуборочной техники и перейдет на летние графики маршрутов вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). На курорте установят дополнительные контейнеры, в том числе на Пионерском проспекте. В период высокого сезона в Анапе организуют дополнительную патрульную уборку в местах массового отдыха.

Кроме того, к 1 мая в Анапе отремонтируют и покрасят лавочки в скверах, парках и на набережной, а также около 100 автобусных остановок и пр. По отдельному поручению мэра в течение двух месяцев на курорте приведут в порядок все памятники военной истории.

Как отметил Василий Швец, это лишь одно из направлений подготовки к курортному сезону, в эту работу должны включиться учреждения санаторно-курортного комплекса, предприятия жизнеобеспечения — все, от кого зависит качественное проведение сезона.

В 2022 году в Анапе отдохнуло 3,5 млн человек, около 700 тыс. из них — это однодневные туристы. Только за три летних месяца Анапа приняла около 3 млн гостей. Всего с мая по конец августа на курорте функционировало более 1,5 тыс. средств размещения.

Наталья Решетняк

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