В Самаре пообещали устранить потоп на трамвайных путях в течение дня

В течение дня в четверг будет произведена откачка воды на трамвайных путях на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Сегодня утром в связи со скоплением воды на путях у ТЦ "Пирамида" на ул. Ново-Садовой с 6:48 до 8:43 (MSK+1) образовался простой трамваев маршрутов №№ 5,7,22,24. В настоящее время движение восстановлено в оба направления»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чиновники принесли горожанам извинения за неудобства. По данным профильного департамента, в городском бюджете предусмотрено финансирование ремонта инфраструктуры ТТУ. Работы планируется провести в текущем году.

Георгий Портнов