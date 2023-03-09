Следственный комитет завел дело об избиениях школьника из Петербурга подростками из Судана

Следственный комитет Выборгского района возбудил уголовное дело о ряде избиений школьника несколькими подростками из Судана. С соответствующим требованием выступал глава СК Александр Бастрыкин, сообщает 9 марта пресс-служба СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, с ноября 2021 по январь 2023 группа лиц умышленно и систематически избивала школьника, которому недавно исполнилось 14 лет. Сейчас правоохранительные органы проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступлений.

Подросткам из Судана вменяют групповые истязания с применением пытки несовершеннолетнего. Следователи также проверяют их причастность к аналогичным эпизодам в Выборгском районе.

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