Новая трасса из Ростова-на-Дону в Крым будет нескоростной

Трасса с проектным названием «Таврида-2», которая соединит Джанкой и Ростов-на-Дону через новые регионы России, получит категорию нескоростной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Трасса получит категорию IВ. Она предполагает строительство обычной дороги с четырьмя и более полосами, максимальная скорость на которой составляет до 90 км/ч. Новая дорога будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа, а потом вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону. По словам Владимира Сальдо, по новой дороге смогут быстрее доставлять грузы, что позволит увеличить экономические показатели.

Новая трасса сможет пропускать более 30 тыс. автомобилей в сутки и позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Предварительно длина новой автомагистрали составит около 600 км. Строительство дороги обойдется в 350–400 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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